Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率13日躍上4.4%。（路透）

美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息 空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率 躍上4.4%，且為兩年多來首度高於3個月期國庫券殖利率。從殖利率曲線正常化（短債殖利率低於長債）可見市場預期Fed下周進一步降利率，但明年降息步伐可能停頓。

美國公債殖利率周線全面勁揚

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率13日攀升5.3個基點至4.238%，是11月26日來最高收盤水準。債券殖利率與價格呈反向關係。

10年期美國公債殖利率勁升7.5個基點至4.398%，是11月22日來最高，盤中一度觸及4.401%，之前殖利率一連三周上升趨勢中斷。

30年期殖利率躍升6.7個基點至4.614%，是11月21日來最高收盤價位。

總計一周來，2年期殖利率升幅達14.3個基點，10年期及30年期殖利率周線分別大漲24.8個基點和28.4個基點，30年期殖利率更創今年來最大周線升幅紀錄。

通膨顧慮再起推升殖利率

周五公布的數據顯示，美國11月進口價格指數攀升0.1%，與經濟學家預期的下滑0.2%背道而馳。倘若美國總統當選人川普 上台後果真把提高關稅的口頭威脅化為行動，將加深2025年物價上漲顧慮。

周四出爐的美國11月生產者物價指數（PPI）挺升0.4%，是經濟學家預估增幅的兩倍。

但周三公布的11月消費者物價指數（CPI）顯示，整體通膨年增率2.7%，核心CPI年增幅3.3%，都與經濟學家共識預測相符，強化Fed本月進一步降息展望。

市場聚焦下周Fed利率決策

根據芝商所（CME）FedWatch Tool網站，交易員目前預期，Fed在本月17日至18日決策會議上降息1碼（0.25個百分點）的機率高達97%。

分析師指出，市場普遍預期Fed下周將進一步降息，但明年可能喊卡，加上30年期公債標售結果顯示需求疲弱，使美債殖利率升上11月下旬以來最高。

貝萊德全球固定收益投資長李德說，現在的殖利率水準反映明年Fed將按兵不動一陣子。他指出，美國經濟現況良好，通膨則翻揚，此刻長債殖利率高於短債的幅度「不足以」補償持有長期債券須額外承擔的風險。

Glenmede投資策略與研究主管普萊德說：「理想的情況是，12月會議降息、延續每次例會降1碼的路徑，同時保留1月停頓的高度可能性。明年，他們（Fed）將決定降息二至四次。」他表示，目前有關通膨以及川普2.0關稅和移民政策的議論紛紛，在這種情況下，Fed傾向靜觀其變。

Fed正陷入兩難處境。一方面通膨率仍高於2%目標，川普2.0政府的關稅和移民政策又可能導致通膨復熾，因此必須持續對通膨提高警覺；另一方面，也必須關注就業市場發展，提防經濟衰退。

交易員仍預期2025年Fed可能再降息兩次，但德意志銀行和法國巴黎銀行經濟學家則認為，Fed在2024年總共降息1個百分點後，明年可能按兵不動，10年期美債殖利率可能升至4.65%。