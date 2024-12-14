美股最錢線／美加徵關稅 加劇近3年貨運衰退

產業專家表示，總統當選人川普 威脅對主要貿易夥伴中國、墨西哥 和加拿大徵收關稅 ，這將對價值1.7兆元的美國運輸業造成打擊，並加劇近三年的貨運衰退。

運輸業向來被認為是經濟風向標，並且將是對川普政策影響力最先發出訊號的產業之一。

密西根州立大學商學院供應鏈管理系臨時系主任米勒表示：「川普的關稅計畫將提高物價，而更高的物價意味著需求減少，需求減少就意味著運費減少。」

幾乎所有在美國營運的運輸公司都面臨與關稅相關的營收下滑風險。最大企業包括卡車運輸和快遞公司J.B. Hunt Transport Services和United Parcel Service(UPS)以及鐵路營運商Canadian Pacific Kansas City和Union Pacific。

川普熱衷於利用關稅來創造就業機會並增加收入，以彌補規劃中減稅帶來的損失。這些進口稅實際上將直接對消費者課徵，而消費者的支出代表了該國最強大的經濟驅動力。

但經濟學家和運輸業高層表示，他似乎也利用關稅威脅迫使美國貿易夥伴在邊境安全等非貿易問題上讓步。中國和其他美國貿易夥伴並未做出讓步，表示關稅只會傷害所有相關方。

川普表示，除非墨西哥和加拿大政府打擊移民和芬太尼流入美國，否則他將對來自墨西哥和加拿大的商品徵收25%的關稅。他也誓言對所有中國進口商品加徵至少10%的關稅。

美國是世界第一大進口國和第二大出口國。研究美中貿易戰影響的彼得森國際經濟研究所資深研究員洛弗利表示，川普威脅徵收的關稅將減少雙向流動，「我們預計新政府將立即開始工作。」並補充說，川普的新關稅可能會在明年第2季或第3季開始實施。