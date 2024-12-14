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財經簡訊

財經新聞組／整理

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馬斯克指SEC向他提出和解

科技億萬富翁馬斯克(Elon Musk)貼文表示，美國證券交易委員會(SEC)已向他發出「和解要求」。該貼文還附上馬斯克的律師Quinn Emanuel律師事務所合夥人史皮洛(Alex Spiro)致SEC主席甘斯勒(Gary Gensler)信函的副本。信函中提到，SEC向馬斯克施壓，要求他在48小時內同意達成和解，包括罰款，否則將就「推特股票的某些購買、銷售和披露」「面臨多項指控」。

商務部補貼博世晶片2.25億

美國商務部已與德國汽車供應商博世(Bosch)達成初步協議，提供高達2.25億元的補貼，用於在加州生產對電動車至關重要的碳化矽(SiC)功率半導體。這筆資金將支持博世投資19億元改造其加州羅斯維爾製造工廠，以生產SiC功率半導體。商務部還向博世提供約3.5億元的政府貸款用於該項目。博世預計從2026年開始在羅斯維爾廠生產首批8吋晶圓。SiC晶片是汽車、通訊和國防產業的關鍵零組件，它們消耗的能源更少，對於提高電動車駕駛和充電的效率至關重要。

好市多上季獲利優預期

好市多（Costco）上季獲利優於市場預期，顯示在消費者對開銷精打細算之際，好市多大量且有折扣的營運模式，仍游刃有餘。分析師亦持續樂觀好市多的業績表現。

截至11月24日這一季，好市多營收年增7.5%至621.5億美元，優於預期，淨利從去年同期的15.9億美元增至18億美元，每股盈餘（EPS）為4.04美元，優於分析師所預期的3.79美元。同店銷售成長5.2%，電子商務銷售成長13%。截至上季，好市多在全球共有7740萬付費家庭會員，較去年同期增加7.6%，總持卡人達1億3880萬，其中約46.8%市黑鑽卡會員。

T-Mobile將回購140億股票

美國電信業者T-Mobile表示將在2025年底前回購價值高達140億元的股票；這是其先前宣布未來3年向股東返還最高500億元計畫的一部分。Verizon、AT&T和T-Mobile等電信公司是美國支付股利最多的公司之一。本月稍早AT&T表示，計劃在未來3年內透過配發股利和股票回購向股東返還超過400億元。T-Mobile最新的股東回報計畫有別於2023年9月宣布的190億元股東回報計畫；該計畫將持續到今年12月31日。該公司也重申，到2027年將分配約800億元的投資和資本回報。

好市多 馬斯克 T-Mobile

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