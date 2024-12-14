我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

Google攜三星合攻安卓XR頭戴裝置 將成Meta、蘋果勁敵

編譯陳律安、記者劉芳妙／綜合報導
Google推出與三星電子合作開發的安卓XR作業系統，再度進軍頭戴裝置市場。（網路照片）
Google推出與三星電子合作開發的安卓XR作業系統，再度進軍頭戴裝置市場。（網路照片）

Google 十二日推出與三星電子合作開發的安卓ＸＲ作業系統，再度進軍智慧眼鏡與虛擬實境（ＶＲ）等頭戴裝置市場，以挑戰Meta、蘋果等同業。

隨著智慧眼鏡成為國際大廠角力的新戰場，外界看好，積極在ＶＲ應用耕耘市場的光學鏡頭廠玉晶光有望大幅受惠。

玉晶光為高純度的蘋概股，主攻iPhone鏡頭，不過，近年除了手機鏡頭之外，在ＶＲ/ＡＲ應用布局甚深，陸續切入Sony、Meta及蘋果等供應鏈，供貨ＶＲ/ＭＲ頭盔透鏡及鏡頭等。

玉晶光總經理郭英理日前表示，手機以外，玉晶光也獨供另一美系品牌的智慧眼鏡（Smart Glasses），他看好，智慧眼鏡銷售有望藉ＡＩ提升、進一步帶動未來擴增實境（ＡＲ）產品發展。

三星明年將會發表首款搭載Google安卓ＸＲ作業系統的頭戴裝置，將展現下一世代的運算技術，這項合作的代號被稱作「無限計畫」。

這次發布的安卓ＸＲ是提供給開發者的預覽版，允許各家企業以此設計自家的延展實境（ＸＲ）裝置，例如頭戴裝置與輕量化眼鏡，同時也善用人工智慧（ＡＩ）科技的躍進。

Google希望藉此複製初代安卓作業系統的成功，該公司說，包括Sony、Xreal、Lynx Mixed Reality都致力於生產搭載ＸＲ作業系統的裝置。

主掌安卓生態系的Google主管薩瑪特（Sameer Samat）說，「ＸＲ發光的時刻就是現在，我們對相關領域並不陌生」，他指的是十年前發表的Google Glass，「這項技術在當年還不成熟，但我們從未停止相信ＸＲ的願景」。

Google與三星攜手跨入尚未飛速成長的頭戴裝置市場；蘋果今年發表要價三四九九美元的Vision Pro頭戴裝置，受限於重量過重和售價過高，仍是小眾產品。不過Meta的智慧眼鏡與較便宜的ＶＲ頭戴裝置，市場反應較佳。

Google 安卓 三星

上一則

業績直直落 梅西百貨月底前關閉65家店

下一則

英特爾可能分拆製造事業 18A製程若未成功將進一步分家

延伸閱讀

議員籲蘋果谷歌準備好 APP商店1月19日移除TikTok

議員籲蘋果谷歌準備好 APP商店1月19日移除TikTok
AI開啟超級周期 iPhone明年出貨估達2.4億支破紀錄

AI開啟超級周期 iPhone明年出貨估達2.4億支破紀錄
亞馬遜緊跟Meta 向川普就職基金捐款100萬

亞馬遜緊跟Meta 向川普就職基金捐款100萬
澳洲要徵「新聞稅」 強迫Google、臉書付費給國內媒體

澳洲要徵「新聞稅」 強迫Google、臉書付費給國內媒體

熱門新聞

巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
輝達今年來飆漲近175%，是道瓊工業指數成分股中唯一表現比沃爾瑪好的公司，但輝達11月初才剛被納入道瓊成分股，所以沃爾瑪確實可以被認為是2024年最佳道瓊成分股。歐新社

今年最佳道瓊成分股不是Nvidia 而是這家公司

2024-12-11 10:21
摩根史坦利的分析師認為，是時候該賣出美元了。(路透)

摩根史坦利：是時候該賣出美元了 轉進這兩種貨幣

2024-12-10 02:40
全球最大避險基金變更科技股布局 出售輝達(Nvidia)買入美超微及Palantir等股票。(路透)

橋水基金調整科技股布局 賣Nvidia 敲進美超微及Palantir

2024-12-07 13:12

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失