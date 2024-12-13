美調查：今年購物季64%認為商品更貴 僅16%會多花錢

今年假期支出明顯弱於往年，消費者普遍認為商品價格偏高。（美聯社）

美國人在今年假期購物季看到過去聖誕節 的幽靈：通貨膨脹 。

根據《CNBC》全美經濟調查，通膨仍困擾著大眾，導致零售商的銷售表現平平。只有16%受訪者表示會增加支出，比去年下降2個百分點。48%的受訪者表示會花同樣的金額購買節日禮物，這個比率上升了5個百分點。同時有35%表示會減少支出，也下降了2個百分點。

該調查由Hart Research與共和黨民調機構Public Opinion Strategies於12月5日至8日對全美1002名美國人進行。誤差在正負3.1%內。

調查顯示，64%的人表示今年的節日禮物價格比去年更高；34%表示價格高很多；超過四分之一表示差不多一樣 ，只有4%認為價格更低。人均支出為1014元，與過去幾年的傳統水準相當，但低於2023年驚人的1308元。

年齡較大、收入較低的美國人以及18至49歲的女性最可能減少支出。有36%認為通貨膨脹是支出減少的首要原因；超過五分之一的人表示是因為收入較少，20%的人表示是因為很難支付帳單。總體而言，46%的美國人在假期到來前背負著部分或大量債務，而且比大多數人不想花錢。

支出較多的人包括18至34歲的年輕美國人，以及城市居民和拉丁裔。其中37%表示是因為自已收入較高，其次是25%認為商品價格較高。

購物者本季縮手的另一個因素是感恩節落在11月28日，可能是近年來的最晚日期，這意味著購物季會縮短。調查發現，大約一半的美國人在接受調查時購物進行不到一半或根本沒有購物。三分之一表示什麼都沒做。

就購物地點而言，61%表示大部分或全部支出將在亞馬遜等純線上網站上進行；其次是43%選擇大型商店，26%的人選擇當地非連鎖商店。不到五分之一會在好市多 等批發零售店，18%選擇百貨公司。