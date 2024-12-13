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不顧銀行反對 美CFPB新規限制收透支費 1年為儲戶省50億

財經新聞組／綜合報導

美國消費者金融保護局(CFPB)通過新規定，限制銀行透支收費金額，聲稱該規定每年將可為儲戶節省50億元。

這項新法規不顧銀行業的強烈反對而通過，填補了CFPB所說的1960年代的「漏洞」，當時支票仍在廣泛使用，銀行從此變成了金雞母。

CFPB主席喬普拉(Rohit Chopra)在聲明中表示，「CFPB正在打擊這些過高的垃圾費用，並要求大銀行公開透支貸款的利率。」

CFPB表示，根據最新通過的規定，資產超過100億元的銀行借錢給儲戶助其彌補帳戶透支有幾種選擇：可以只收取5元，僅涵蓋成本或損失；或者提供獲利信貸，只要符合規範信用卡和其他貸款的法律。

CFPB官員今年1月表示，約有2300萬個家庭支付了此類費用，2019年產生了129億元的收入。

銀行業者則表示，近年來已大幅降低或取消透支費用。然而，美國銀行家協會(ABA)4月時表示，這樣的規定可能會導致銀行完全停止提供透支貸款，使現金短缺的消費者無法快速獲得資金來滿足緊急開支和其他需求。

倡導組織美國金融改革協會(AFR)指出，最近的民意調查顯示，兩黨選民壓倒性地支持限制透支費用。

與其他銀行業監管機構不同，CFPB在總統當選人川普就職前幾周堅持制訂規則，激怒了國會共和黨人。該機構還已敲定有關數位錢包的規則，並提出了有關數據經紀人的新規定。

其他等待最終確定的CFPB提案包括醫療債務和立即拒絕費用的規則制訂。

共和黨控制的國會可能會廢除拜登最後一年通過的規則，而產業組織也毫不猶豫地向法庭提出挑戰。但這樣的努力並不能保證成功。

在11日參議院的證詞中，喬普拉告訴國會議員，他認為該機構不應該停止制訂規則，「我認為讓CFPB成為一條死魚是沒有意義的。」

貸款 共和黨 拜登

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