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特斯拉隨川普勝選股價創高 馬斯克成首位4000億企業家

編譯陳韻涵／綜合報導
自川普(左)再度當選總統以來，馬斯克(右)的「特斯拉」股票也上漲69%，他也因此成為第一位身家突破4000億元的企業家。(路透)
自川普(左)再度當選總統以來，馬斯克(右)的「特斯拉」股票也上漲69%，他也因此成為第一位身家突破4000億元的企業家。(路透)

前總統川普當選以來，電動車「特斯拉」(Tesla)股票上漲 69%，11日再漲6%，締造2021年以來的新高點；特斯拉總裁馬斯克(Elon Musk)成為第一位身家突破4000億元的人，刷新全球首富里程碑。

受選舉後反彈和華爾街看好特斯拉的情緒推動，特斯拉11日股價躍上歷史新高，超越2021年創下的紀錄。

特斯拉股價11日收盤上漲5.93%至每股424.77元，較2021年11月4日的峰值409.97元多約15元。

有線電視新聞網(CNN)分析，馬斯克是特斯拉最大的個人股東，而特斯拉股價上漲部分歸因於大盤驅動，那斯達克(Nasdaq)指數11日首次觸及2萬點大關。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，特斯拉的市值今年以來已上漲約71%，大部分漲幅在川普勝選後實現；此外，特斯拉的股票11月上漲38%，創下2023年1月以來的最佳單月表現，也是史上第10佳紀錄。

聯邦選舉委員會(FEC)文件顯示，馬斯克斥資2億7700萬元支持川普的競選活動；馬斯克力挺川普，形同成了他的另一項全職工作，他挹注搖擺州的選民登記行動，利用他的社群媒體平台、昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」宣傳他喜歡的候選人，儘管其中不乏錯誤資訊。

彭博新聞(Bloomberg)則報導，馬斯克的淨資產已達4470億元，成為有史以來第一個突破此門檻的富豪。

馬斯克的財富暴增近200億元歸功於一筆交易，火箭科技「太空探索科技公司」(SpaceX)及其投資人同意購買高達12億5000萬元的內部股票，將SpaceX的估值推高至約3500億元。

川普當選將世界首富馬斯克的企業估值推上新高，馬斯克是「X平台」的老闆、特斯拉、SpaceX和其他企業的執行長，包括神經科學與人腦晶片公司Neuralink、人工智慧新創公司xAI，以及基礎建設與隧道工程公司Boring Company。

川普就任後，他將與曾角逐共和黨提名初選的印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同領導新設的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)。

特斯拉 馬斯克 川普

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