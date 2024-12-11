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機器人計程車太燒錢 通用汽車中止Cruise開發

財經新聞組／綜合報導

通用汽車(GM)宣布，將不再為其Cruise部門的機器人計程車開發提供資金。

這家底特律汽車製造商做出這項決定的原因包括競爭日益激烈的機器人計程車市場、資本配置優先選擇以及發展業務所需的大量時間和資源。

通用汽車表示將「重新調整其自動駕駛戰略」，將重點放在先進的駕駛人輔助系統和用於個人車輛的自動駕駛系統上。該公司將把持有多數股權的Cruise LLC與旗下技術團隊合併。

通用汽車在聲明中表示，該公司目前擁有Cruise約90%的股份，並與其他股東達成協議，將其持股比例提高至97%以上。財務長雅各布森(Paul Jacobson)表示，通用汽車將在2025年初從外部股東手中收購Cruise剩餘股份。

他表示，通用汽車目前的Cruise年度支出約為20億元；重組將使支出減少一半以上。

通用汽車自2016年收購Cruise以來已經花費超過100億元；隨著最新決定，通用汽車實際上已退出機器人計程車市場。

該公司於7月宣布，由於其Cruise自駕部門仍無法重新營運，因此將無限期延後Origin自駕車的生產。2023年10月，Cruise在發生車禍、與監管機構發生衝突以及在加州經運機器人計程車叫車服務許可證遭吊銷後，暫停了其無人駕駛業務。

自駕車 加州 GM

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