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無懼關稅風險+看好AI獲利 蘋果股價上漲9% 表現僅次特斯拉

財經新聞組／綜合報導
面對利空不斷，蘋果股價卻仍穩步上揚。（路透）
面對利空不斷，蘋果股價卻仍穩步上揚。（路透）

蘋果的營收在大型科技股中成長最慢，而且在川普第二任期內將面臨關稅風險。但這些都沒有阻礙股票的上漲。

該股過去一個月上漲近9%，在所謂「七巨頭」中表現僅次於特斯拉。雖然市場對最新iPhone的反應不慍不火，而且10月底的財報也令人失望，但近期仍然上漲。

Parnassus Investments投資組合經理人Andrew Choi表示：「在中國目前狀態以及地緣政治對峙情況下，該股表現如此之好，這絕對是令人意想不到的。」「令人吃驚的是，即使這些是涉及其業務重要部分的生死存亡問題，該股仍未出現更大的波動。」

總統當選人川普的關稅嚴苛程度和時間尚不清楚，但預計限制措施將特別針對中國，因為蘋果大部分設備都在中國生產。雖然市場樂觀地認為執行長庫克將像川普第一任期那樣管理這種風險，但傑富瑞分析師計算出，最壞的情況可能會導致每部iPhone的成本增加256元。

任何與關稅相關的額外成本對蘋果來說都不是時候。該公司對其人工智慧(AI)驅動的iPhone需求不慍不火，讓新機型帶來期待已久的重新加速成長希望破滅。該公司過去8季中有5季營收出現負成長。雖然預計明年會回升，但成長速度低於其他大型企業。

但一些蘋果投資人似乎並不擔心，他們押注蘋果最終將成為AI領域的贏家，而庫克將再次設法避開對中國徵收的大部分關稅。他們也偏好該股票的防禦特徵。

該公司在AI方面的資本支出投入不多，特別是與微軟、Meta Platforms Inc.、Alphabet Inc.和亞馬遜相比；這些競爭同業正投入數百億元建設AI基礎設施。相反，隨著主要AI平台競相納入蘋果的生態系統，蘋果預計將受惠於其他公司的支出。

卡內基投資顧問研究總監哈爾特表示，蘋果還具有顯著的特點，包括大量的自由現金流和穩定的回購。

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