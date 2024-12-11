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財經簡訊

財經新聞組／整理

Stellantis與寧德時代合建廠

汽車製造商Stellantis和中國電池巨頭寧德時代(CATL)宣布將在西班牙聯合建造一座耗資41億歐元的大型磷酸鐵鋰(LFP)電池工廠。根據歐洲電動車市場的發展和必要的政府支持，這家持股各半合資企業的發電量可能高達50吉瓦時。該設施將建在西班牙東北部Stellantis薩拉戈薩工廠，預計將於2026年底投入運作。Stellantis表示，該工廠將提升該汽車巨頭在歐洲「一流」的LFP資格，使該公司能夠生產更多優質且價格實惠的純電動乘用車和SUV。

11月小企信心創近3年半新高

在大選後的歡欣鼓舞中，11月美國小型企業信心飆升至近3年半來的最高水平。全國獨立企業聯合會(NFIB)的小企業樂觀指數上個月躍升8.0點至101.7，為2021年6月以來的最高水平。川普贏得白宮，同時共和黨橫掃兩院，擁有對美國國會的主控權。預計經濟改善的小企業主比例飆升41個百分點達到36%，為2020年6月以來的最高水準。認為現在是擴展業務好時機的比率上升至近3年半前的水平。

阿拉斯加航空調升獲利財測

由於旅遊需求強勁和定價改善，阿拉斯加航空調升第4季獲利預期，預計第4季每股獲利將在40至50分之間，而先前預測的範圍為20至40分。今年夏季旅遊旺季開始時，座位供應過剩，迫使航空公司提供折扣以填補飛機座位，損害了獲利率。但之後美國航空業者減少運力，並設法增強了定價能力。此外，該公司預計將受惠於最近完成收購競爭對手夏威夷航空。根據LSEG數據，阿拉斯加航空預計2025年每股獲利至少5.75元，而分析師平均預期為每股5.5元。

美光獲晶片法案61億元補貼

商務部最終確定向記憶體晶片製造商美光科技提供超過61億元的補貼，以支援諸多半導體設施的建設。這項投資與4月最初宣布的金額相同，是根據《美國晶片與科學法案》(CHIPS)向晶片公司提供的最大政府獎勵之一。它將資助美光紐約和愛達荷州的工廠項目，預計到2030年末將創造至少2萬個就業機會。商務部和美光也就追加投資2.75億元的初步條款達成協議，以擴建該晶片製造商位於維吉尼亞州馬納薩斯的工廠。

晶片 投資 商務部

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