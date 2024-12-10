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Robotaxi市場剩特斯拉和Waymo兩強相爭 通用Cruise退出

編譯季晶晶／綜合外電
通用汽車重組其Robotaxi部門Cruise，調整策略至優先開發適用於個人車輛的先進駕駛輔助系統，這等同退出Robotaxi業務。(美聯社)
通用汽車重組其Robotaxi部門Cruise，調整策略至優先開發適用於個人車輛的先進駕駛輔助系統，這等同退出Robotaxi業務。(美聯社)

通用汽車在歷經近十年、耗資100億美元後，正重組其無人駕駛計程車（Robotaxi）部門Cruise，調整策略至優先開發適用於個人車輛的先進駕駛輔助系統，這等同退出Robotaxi業務，主因是擴大業務規模需要時間和成本，而且競爭日益激烈。美國市場將只剩特斯拉和Alphabet旗下的Waymo兩強相爭。

通用周二晚間宣布影響Cruise的變動。它會把Cruise和自己的技術團隊合併為一個自動駕駛部門，「不再資助Cruise的Robotaxi開發工作」。通用對Cruise大約握有90%的股權，打算收購其餘股份。

這家底特律汽車製造商表示，重組計畫預計明年上半年完成，此後每年可減少超過10億美元的支出。

多年來，Cruise一直被視為Robotaxi商業化的領導者之一，還把這些車部署在類似Uber的車隊，供付費客戶使用。但去年在加州發生的一場事故，使其遭遇重大挫折：Cruise的Robotaxi將一名被另一輛車撞倒的行人拖行了6公尺。Cruise從幾個城市撤出以改進系統，最近幾個月才恢復Robotaxi的測試，但周二決定放棄此一努力。

這讓參與Robotaxi業務的Waymo和特斯拉少一個對手。許多分析師看好Waymo的開發進度最快，每周能完成逾150,000次的無人駕駛搭乘。特斯拉則在10月10日舉辦過RobotaxiDay活動，向投資人介紹其計畫和技術的最新情況，打算2025年底推出Robotaxi服務。

開發Robotaxi又難又貴。Waymo最近向外部投資人募得56億美元。特斯拉每年在廠房和設備上的支出超過110億美元，部分用於以輝達（Nvidia）晶片打造AI電腦，訓練特斯拉汽車自動駕駛，另外，每季還花大約10億美元研發。

通用沒有全然放棄。執行長巴拉（Mary Barra）在新聞稿中表示：「我們致力於以嚴謹且節省資本的方式，為客戶提供最佳的駕駛體驗。Cruise是自動化領域的早期創新者，我們的團隊進行更深入的整合，搭配通用汽車的強大品牌、規模和製造實力，將有助推動我們對未來運輸的願景。」該願景的其中一部分是，透過提供更好的駕駛輔助系統來減少事故。

投資人似乎認同巴拉的決定及其對資本效率的重視。通用汽車的股價在盤後交易中上漲2.4%，報每股54美元。

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