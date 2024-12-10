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追求高收益 華爾街結構型商品現榮景 成長增速創2007來最快

編譯季晶晶／綜合外電
投資人追求高收益，促使華爾街大量推出結構型商品，市場活動增速創2007年來最快。（美聯社）
投資人追求高收益，促使華爾街大量推出結構型商品，市場活動增速創2007年來最快。（美聯社）

投資人強力追求高收益，促使華爾街大推各種結構複雜的債務交易，這些通常具有更高風險的結構型金融商品出現榮景，成長速度是全球金融危機之前2007年以來最快。

根據倫敦證交所集團（LSEG）的數據，今年，不包括房地產和傳統企業貸款在內，結構型融資的全球交易量已經達到3,800億美元，比起去年同期多出逾20%，比金融危機過後的前次峰值2021年還要再高出大約10億美元。

德意志銀行美國資產擔保證券的部門負責人Jay Steiner說，今年的市場活躍，投資人胃納簡直餵不飽。

結構型融資通常能提供比傳統債券更高的收益，需求上升的結果是華爾街努力從不為人知的角落、尋找新的產品來源，他們打造出與連鎖餐廳辣雞翅、資料中心、音樂曲目等等的營收，以及油井銷售掛鉤的債券。

部分人士很擔心投資經理人不重視風險。

TCW投資組合經理 Peter Van Gelderen還說，由於對結構性融資商品的需求強勁，今年，他們參與交易之中風險最高部分所要求的額外回報，相較於購買超低風險債務，已經大幅下降。

結構交易市場有很大一部分由消費信貸支撐，例如車貸和信用卡貸款。隨著借款成本提高，這類債務的違約率已經攀升，但因為有來自保險公司和專業投資人的大量資金渴望進入該市場，放貸活動持續擴大。

投資 融資 華爾街

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