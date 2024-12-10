美「企業透明法」未申報受益者資訊 公司將受重罰

如果小型企業及其老闆年底前不遵守財政部 的最新申報規定，可能面臨1萬元以上的罰款；而且證據顯示許多企業都未遵守規定。

根據2021年通過的《企業透明度法案》，所有在美國經營的企業都被要求向財政部金融犯罪執法網 絡(FinCEN)申報「受益所有人資訊」(BOI) 來遏制非法金融。企業提交初始BOI報告的截止日期為2025年1月1日。

根據聯邦數據，該規定適用約3260萬家企業，包括特定企業、有限責任公司和其他企業。

FinCEN表示，這些數據有助於辨識直接或間接擁有或控制公司的人，使「不良行為者更難透過空殼公司或其他不透明的所有權結構隱藏或從其不義之財中受益」。

根據FinCEN的數據，不提交申請的企業和業主違規行為每持續一天，就可能面臨每天高達591元的民事處罰。此外，還可能面臨最高1萬元的刑事罰款和最高兩年的監禁。

根據FinCEN的統計數據，截至12月1日，聯邦政府 已收到約950萬份申報，約占應申報企業總數的30%。

「受益所有人」是指擁有公司至少25%所有者權益或對該實體擁有「實質控制權」的人。而且企業還必須申報有關其受益所有人的資訊，例如姓名、出生日期、地址和駕駛執照或護照等身份證件資料。

2024年之前存在的公司必須在2025年1月1日之前申報。2025年之後創立的公司則有30天時限。

該要求有多種例外情況：例如，總銷售額超過500萬元且全職員工超過20名的企業可能不需要提交報告。許多免稅企業如大企業、銀行、信用合作社、免稅實體和公用事業，則是已經提供了類似的數據。

但即使努力宣導，許多企業主似乎不是沒有遵守，就是沒有意識到這項要求。