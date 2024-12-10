我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京女學生花大錢升讀港大 因美國假學歷遭退學

「人類屠宰場」囚逾10萬人 敘利亞恐怖地下牢房似迷宮

美「企業透明法」未申報受益者資訊 公司將受重罰

財經新聞組／綜合報導

如果小型企業及其老闆年底前不遵守財政部的最新申報規定，可能面臨1萬元以上的罰款；而且證據顯示許多企業都未遵守規定。

根據2021年通過的《企業透明度法案》，所有在美國經營的企業都被要求向財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)申報「受益所有人資訊」(BOI) 來遏制非法金融。企業提交初始BOI報告的截止日期為2025年1月1日。

根據聯邦數據，該規定適用約3260萬家企業，包括特定企業、有限責任公司和其他企業。

FinCEN表示，這些數據有助於辨識直接或間接擁有或控制公司的人，使「不良行為者更難透過空殼公司或其他不透明的所有權結構隱藏或從其不義之財中受益」。

根據FinCEN的數據，不提交申請的企業和業主違規行為每持續一天，就可能面臨每天高達591元的民事處罰。此外，還可能面臨最高1萬元的刑事罰款和最高兩年的監禁。

根據FinCEN的統計數據，截至12月1日，聯邦政府已收到約950萬份申報，約占應申報企業總數的30%。

「受益所有人」是指擁有公司至少25%所有者權益或對該實體擁有「實質控制權」的人。而且企業還必須申報有關其受益所有人的資訊，例如姓名、出生日期、地址和駕駛執照或護照等身份證件資料。

2024年之前存在的公司必須在2025年1月1日之前申報。2025年之後創立的公司則有30天時限。

該要求有多種例外情況：例如，總銷售額超過500萬元且全職員工超過20名的企業可能不需要提交報告。許多免稅企業如大企業、銀行、信用合作社、免稅實體和公用事業，則是已經提供了類似的數據。

但即使努力宣導，許多企業主似乎不是沒有遵守，就是沒有意識到這項要求。

財政部 聯邦政府 法網

上一則

財經簡訊

下一則

華爾街下修明年獲利預期 能源、材料業降最多

延伸閱讀

豪宅劫案 華人租戶開槍還擊 被告1自殺3認罪

豪宅劫案 華人租戶開槍還擊 被告1自殺3認罪
阻聖荷西建自己的電力公司 PG&E承諾改善電網

阻聖荷西建自己的電力公司 PG&E承諾改善電網
台明年減稅雙利多 全民可少繳243億 遺贈稅率級距提高

台明年減稅雙利多 全民可少繳243億 遺贈稅率級距提高
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
總統當選人川普。（美聯社）

跌破眼鏡 川普勝選滿月恐山雨欲來 這些資產價格走勢出乎意料

2024-12-06 06:25
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15
全球最大避險基金變更科技股布局 出售輝達(Nvidia)買入美超微及Palantir等股票。(路透)

橋水基金調整科技股布局 賣Nvidia 敲進美超微及Palantir

2024-12-07 13:12

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義