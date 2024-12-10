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梅西百貨激進股東發聲 籲創房地產部門、處分2連鎖店

財經新聞組／綜合報導

巴林頓資本(Barington Capital)表示，在增持未公開的股份後，正敦促梅西百貨(Macy's)創立房地產部門，並考慮處置其Bloomingdale's和Bluemercury連鎖店。

該激進股東已與房地產所有者Thor Equities聯手合作；它們都認為梅西百貨的股價被低估，其房地產價值在50至90億元之間。

梅西百貨將於本周公布第3季業績。該公司上個月延後公布業績，並披露原因在於一名員工多年來隱瞞了高達1.54億元的費用。

這位激進股東還要求梅西百貨將資本支出削減至總銷售額的1.5%至2%，並在未來2年內回購價值30億元的股票。

今年稍早，由於百貨公司需求疲軟，梅西百貨不得不應對包括Arkhouse Management和Brigade Capital Management在內的另一個投資集團的長期私有化收購。

後來該公司結束了與投資團體的談判，指稱69億元的報價未能「提供令人信服的價值」。

梅西百貨的營收已連續九季下降。分析師預計，在關鍵的假期購物季期間，該公司12月11日公布業績時，第3季營收將下降1.7%。

梅西百貨股價今年以來下跌約18%，落後於史坦普500非必需消費品產業指數33.6%的漲幅。

該公司9日收盤報每股16.72元；市值約為46.4億元。

梅西百貨 房地產 投資

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