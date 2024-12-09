我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精神病慣犯被捕2月將獲釋 曼哈頓華人恐慌

美國管理250強排名出爐 蘋果將微軟拉下寶座

分析師：輝達Rubin晶片可望提前半年問世 漲勢添柴火

編譯陳苓／綜合外電
Melius研究公司的報告預估，輝達（Nvidia）下一代人工智慧（AI）晶片「Rubin」，可能會提前六個月問世。（路透）
Melius研究公司的報告預估，輝達（Nvidia）下一代人工智慧（AI）晶片「Rubin」，可能會提前六個月問世。（路透）

Melius研究公司的報告預估，輝達（Nvidia）下一代人工智慧（AI晶片「Rubin」，可能會提前六個月問世，將替華爾街帶來巨大驚喜，也有望替股價漲勢再添柴火。

據Melius的分析師雷茲斯，輝達可能提前發布的Rubin繪圖處理器（GPU）的跡象日增。他解釋說，輝達先前表示，Rubin會在2026年問世，相信投資人估計為2026年下半，主因從供應鏈情況看來，高度傾向於在第4季放量生產，但Rubin也許會在2026年上半提早亮相。

雷茲斯說，提前問世的徵兆包括，輝達鼓勵SK海力士加快準備下代記憶體、據傳台灣合作廠商正在設計Rubin架構的AI伺服器、台積電打算擴大先進封裝產能。

要是這個說法正確，Rubin提早亮相，能讓輝達2026年的營收增幅，高於市場普遍估計的約30%。另一方面，這也能減輕投資人對AI泡沫的擔憂，以及對「大數法則」運算限制的不安。

他指出，理論上這能強化每股盈餘，預料輝達在2026年每股盈餘為5.55美元，以本益比35倍計算，目標價為195美元，和現行股價相比，有34%的潛在上行空間。

他說，縱使Rubin未能提前亮相，也無損看多輝達的論點。從Rubin前一代晶片「Blackwell」可見，縱使盡了全力，晶片也很少提早發布，所以儘管Rubin更早現身是好事，但對長期發展並非關鍵。

輝達 晶片 AI

上一則

OPEC+延後復產後 沙國調降亞洲油價甚於市場所料

延伸閱讀

DRAM價格四個月崩跌逾35% 中廠價格戰、需求不振夾殺

DRAM價格四個月崩跌逾35% 中廠價格戰、需求不振夾殺
Nvidia攜台鏈衝一波 瞄準東南亞主權AI

Nvidia攜台鏈衝一波 瞄準東南亞主權AI
中國大基金再出手 加碼投資EDA企業 入股行芯科技

中國大基金再出手 加碼投資EDA企業 入股行芯科技
SK海力士新款HBM4傳採台積電3奈米 明年下半年出貨Nvidia

SK海力士新款HBM4傳採台積電3奈米 明年下半年出貨Nvidia

熱門新聞

洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
總市值排名前10大加密貨幣 製表／蔡佩蓉、林雨荷

加密貨幣飆漲是虛假曙光 還是金融改革信號？

2024-12-01 15:00
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15

超人氣

更多 >
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出

鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出
想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接