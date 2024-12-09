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市場押 Fed 本月降息 美債先漲 明年初可能暫停行動

編譯陳苓／綜合外電
外界預料美國聯準會（Fed）在本月會議上，會再次降息1碼，如今市場焦點放在明年的降息幅度。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2024-12-08，數位典藏序號：20201119091001888】
外界預料美國聯準會（Fed）在本月會議上，會再次降息1碼，如今市場焦點放在明年的降息幅度。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2024-12-08，數位典藏序號：20201119091001888】

美國勞動市場走緩，但未劇烈惡化，外界預料美國聯準會（Fed）在本月會議上，應該會再次降息1碼，美國公債價格6日應聲上揚。如今市場焦點放在明年的降息幅度。

對央行政策利率變化最敏感的2年期公債殖利率，6日一度大跌7個基點至約4.08%，公債殖利率和價格呈反向走勢。主要是美國11月非農就業人數激增22.7萬人，優於預期的增加22萬人；但失業率意外攀升至4.2%、薪資也年增4%，高於經濟學家預期。

彭博總經策略師安德烈寫道，投資人認為就業報告是債市的「金髮女孩」（Goldilocks）情境，債市出現安慰性反彈。就業報告出爐後，交易者估計，Fed有85%機率將在本月17、18日會議降息1碼，高於報告公布前的不到70%。

過去半年的每月平均新增就業人數不及15萬人，部分決策者認為需要更高的新增就業，才能提供足夠的工作機會給予持續成長的人口。然而，數據也沒糟到像Fed官員開始降息時，所擔心的就業崩盤。

Fed在9月降息2碼、11月降息1碼，外界益發認為，官員須在某個時間點暫緩行動，以確保強健經濟和美國總統大選結果，不會讓通膨再次升溫。

貝萊德資深投資組合經理羅森堡表示，2025年的降息幅度是更大的爭論重點。交換市場預料，明年初可能會暫停降息，估計從現在到明年3月底的三場Fed會議上，寬鬆幅度不到2碼。

幾位Fed決策官員在6日表示，預料利率將續降，但對寬鬆步調態度審慎。

舊金山聯準銀行總裁戴利表示，新數據顯示勞動市場狀況仍佳，儘管她對本月再次降息，未感不安，但指出一旦政策利率接近落點，她會採取「更周詳、更謹慎的態度」。戴利先前估計，短期利率最終可能落在3%。

Fed理事鮑曼在密蘇里州銀行協會執行管理大會上表示，Fed的雙重使命中，勞動市場持續接近充分就業，價格穩定方面的風險較大；由於通膨居高不下，她希望降息時謹慎行事、逐步進行。

本周發布的11月消費者物價指數（CPI）報告，也將左右Fed本月的利率決策。通膨增幅從2022年中到2023年中的高點大幅回檔，但進展隨即放慢，10月小幅上揚至2.6%。

WisdomTree固定收益策略主管傅拉納根說，套句鮑爾的話，通往2%通膨目標之路可能顛簸不平，要是通膨數據黏著，將考驗Fed和債市。

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