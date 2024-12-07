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Fed本月篤定降息 美國公債大漲 殖利率曲線「牛陡」化

編譯湯淑君／綜合外電
美國11月非農就業報告不冷也不熱，聯準會（Fed）本月可望進一步降息。美國公債價格6日大漲，基準的10年期公債殖利率降到10月中來最低。（路透）
美國11月非農就業報告不冷也不熱，聯準會（Fed）本月可望進一步降息。美國公債價格6日大漲，基準的10年期公債殖利率降到10月中來最低。（路透）

美國11月非農就業人數優於預期，但失業率意外攀升，整份就業報告顯得不冷也不熱，讓聯準會（Fed）能安心在本月進一步降息。美國公債價格6日應聲大漲，基準的美國10年期公債殖利率降到10月中來最低。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率6日下滑5個基點至4.095%，收在10月24日來最低，一周來共滑落7.6個基點，連續第二周走下坡，兩周來跌掉27.2個基點。

同時，10年期美國公債殖利率6日跌3個基點至4.15%，是10月18日以來最低收盤水準。全周殖利率滑落4.2個基點，連續第三周走跌共跌掉27.6個基點。

30年期殖利率6日跌幅不到1個基點，收在4.33%，是10月16日來最低，全周跌幅達4.3個基點。殖利率周線連跌三周，累計跌幅達26.9個基點。

就業報告冷熱適中 本月降息1碼機率升破80%

周五公布的最新數據顯示，美國11月非農就業人數新增22.7萬人，高於經濟學家預估的21.4萬人。失業率從4.1%升至4.2%，勞動參與率從62.6%降至62.5%，都出乎意料之外。

就業報告發布後，市場交易員估計，Fed在17日至18日決策會後降息1碼（0.25個百分點）的機率達87%，本月維持利率不變的可能性約13%。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗認為，失業率意外增加，「意味Fed可安心降息25個基點」。

BMO美國利率部門主管林根說：「這份報告中，沒什麼能阻止聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在12月18日降利率。」

ClearBridge Investments投資策略分析師詹納認為，11月就業報告未熱得讓Fed降息路徑脫軌，也沒冷到嚇壞金融市場，而是正好落在「金髮女孩」（冷熱適中）區域。他預期，只要情勢大致穩定，未來數月Fed應會繼續放鬆貨幣政策，官員最近的發言也顯示來年降息步調會更循序漸進。

摩根大通資產管理投資組合經理人米斯拉的解讀是，這套就業數據「應該有助於維繫軟著陸論述，並說明為什麼（殖利率）現在曲線呈現的是牛陡（bull-steepening），風險性資產也表現良好」。「牛陡」意指短債殖利率的降幅大於長債。

觀望「川普2.0」 2025年降息路將走走停停？

本月Fed降息1碼似已成定局，但基於美國經濟表現仍強，以及美國總統當選人川普的減稅、關稅政策可能刺激成長並助燃通膨，市場愈來愈關切Fed降息腳步可能在明年某時停頓，以免通膨復熾。

利率交換市場價格顯示，交易員預估從現在到明年3月底的三次FOMC例會中，總計降息幅度小於50個基點，意味明年初可能暫停降息。

貝萊德資深基金經理人羅森伯格預期，市場將轉向Fed是否「暫停和跳過」的辯論，「更重大的辯論是2025年的降息幅度」。

洛杉磯Cetera金融集團投資長高曼表示，11月就業報告不足以阻止Fed進一步降息，尤其因為聯邦資金利率目標區間（4.5%~4.75%）仍比通膨率高出約2個百分點；但2025年Fed降息腳步會更小心翼翼，1月甚至可能按兵不動、觀望「川普2.0」對經濟有何影響。

WisdomTree固定收益策略主管傅拉納根說：「最新數據未應驗債市最擔心的事，（殖利率曲線）前端仍可望有支撐，因為這份報告讓本月稍後降息之門繼續開著。」

但傅拉納根懷疑美國公債這波漲勢還能持續多久，畢竟現在的價位已充分反映對Fed進一步降息的預期。他說：「通膨降回2%目標的路上可能顛簸不平，如果數據顯示通膨黏著，對Fed和債市都是一大挑戰。」

殖利率 降息 就業

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