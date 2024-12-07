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看好經濟成長 美國股票基金88.5億元淨流入最多

財經新聞組／綜合報導

截至12月4日當周，雖然法國和南韓出現政治動盪，但美國強勁的經濟成長前景和對科技股的樂觀情緒，推動股市創紀錄的漲勢，全球股票基金的資金流入顯著增加。

LSEG Lipper數據顯示，投資人本周向全球股票基金注入218億元，為11月13日以來的最大金額。

美國股票基金以88.5億元淨流入最多，而歐洲和亞洲股票基金也出現大量流入，分別淨流入59.2億元和45.8億元。

瑞銀全球財富管理投資長海菲勒表示：「美國經濟的潛在實力和進一步降息應該會提供額外的動力。」

他表示，雖然歐元區面臨經濟障礙，但由於通膨放緩，歐洲央行預計將於本月進行2024年第4次降息，預計2025年6月前將持續寬鬆，為合理估值的歐洲股市創造有利環境。

按產業劃分，金融業和工業分別吸引了8.13億元和5.73億元的資金。同時，醫療保健和科技業的資金淨流出總額分別為7.9億元和6.2億元。

全球債券基金連續第50周受到青睞，本周淨投資額達108.2億元。

高收益基金、美元計價中期基金和貸款參與基金表現突出，分別吸引了16.9億元、14.3億元和8.8億元的流入。

同時，全球貨幣市場基金淨買進額達1694億元，為2020年4月初以來的單周最高水準。

大宗商品中，黃金和貴金屬基金在連續2周資金流入後，出現小幅減少6500萬元。同時，能源基金獲得7800萬元的資金流入。

涵蓋2萬9635檔新興市場基金的數據顯示，本周股票基金的流出量降至8.34億元，創4周新低。同時，債券基金出現7周以來首次資金流入，淨額達8.72億元。

投資 降息 債券

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