美股最錢線/表現落後個股 明年可望翻身

高盛 認為，一些在2024年表現不佳的股票可能在接下來幾個月內迎來大幅上漲。自2002年開始追蹤這種「落後股」數據以來，這個趨勢已在13個年度得到驗證。

高盛分析師梅塔(Deep Mehta)表示：「2024年的落後股年初至今相對大盤平均低了39%，與2023年類似，也低於27%的長期平均水平。」並指出，「從產業別來看，醫療、工業、科技和消費品行業的股票占比較大；從因素角度來看，這些股票傾向於具有較慢的財務回報和較高的成長潛力。」

梅塔篩選了一些今年的落後股，看法與一些分析師不同。換句話說，這些股票獲得高盛買進評級，而華爾街 大多數分析師給出中立或賣出評級。

以下是一些高盛與市場共識有差異、看漲的落後股：

康尼格拉(Conagra Brands Inc)：近期該股大幅下跌，部分原因是川普 當選總統後任命甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)為衛生與公眾服務部部長。高盛給予該股「買進」評級，預計其股價將上漲30%。然而，大多數分析師對其持中立或持有態度，72%分析師給予「持有」評級，只有17%的分析師給出「買進」評級，11%給出「賣出」評級。過去一個月，康尼格拉下跌約5%，過去三個月下跌約15%。

Tripadvisor Inc：雖然該股最近三個月股價上漲近3%，但今年來下跌超過33%。過去一個月下跌超過13%。高盛與20%的分析師看法一致，給予「買進」評級，認為其股價有70%的上漲空間。相較之下，60%的分析師持中立觀點，20%分析師給予「賣出」評級。

Pool Corp：這也是高盛看好的落後股之一。雖然該股近期反彈，但2024年依然下跌近6%。高盛認為其股價未來12個月有20%的上漲空間。在12名分析師中，33%給予「買入」評級，50%給予「持有」評級，17%給出「賣出」評級。（財經新聞組）