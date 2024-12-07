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84%市場領先競爭對手 疑涉產品搭售 Nvidia遭調查

財經新聞組／綜合報導

知情人士表示，歐盟反壟斷監管機構正在詢問輝達(Nvidia)的競爭對手和客戶，這家美國人工智慧(AI)晶片製造商是否將其產品捆綁在一起搭售，從而可能為其帶來不公平的優勢；此舉可能會導致正式調查。

輝達擁有近乎壟斷的84%市場，遠遠領先競爭對手英特爾和AMD，近年來吸引了歐盟、美國、英國、中國和韓國監管機構的監管審查。

消息人士指出，歐盟委員會最近發出了調查問卷，詢問輝達的圖形處理單元(GPU)產品是否有任何商業和技術搭售行為。這份問卷與輝達擬收購AI新創公司Run:ai相關的另一份文件不同。

消息人士表示，歐盟競爭執法機構希望了解輝達如何向不同客戶銷售其GPU產品，以及合約是否要求同時購買配備GPU的網路設備。

輝達對此表示：「我們支持客戶的選擇，也支持市場全面競爭。我們的產品是同類中最好的，這一點站得住腳。我們支持開放的產業標準，使我們的合作夥伴和客戶能夠在廣泛的領域使用我們的產品。」

此類調查問卷通常是監管機構進行事實調查程序的一部分，以驗證最初的擔憂。違反歐盟反壟斷法可能被處以高達全球年營業額10%的罰款。

法國反壟斷監管機構據傳已經開始調查輝達，並準備提出指控。

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