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ChatGPT推專業版 可無限使用最新推理模型 每月200元

編譯陳律安／綜合報導
OpenAI公司正為旗下的人工智慧聊天機器人ChatGPT推出更高價位的Pro方案，訂閱這個新方案的用戶，可無限制存取該公司新推的「推理」模型o1完整版。 （路透）
OpenAI公司正為旗下的人工智慧聊天機器人ChatGPT推出更高價位的Pro方案，訂閱這個新方案的用戶，可無限制存取該公司新推的「推理」模型o1完整版。 （路透）

OpenAI公司正為旗下的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT推出更高價位的Pro方案，訂閱這個新方案的用戶，可無限制存取該公司新推的「推理」模型o1完整版。

該公司5日表示，推出o1模型的完整版，取代最初在今年9月、以「草莓」為代號、採限量預覽形式發布的o1-preview 。新的o1模型自6日起對ChatGPT Plus和Team用戶有限度開放，而Enterprise和Edu用戶則可於下周開始使用。

OpenAI同時推出ChatGPT Pro，這是一項月費200美元的新訂閱方案，提供包含不限次數使用OpenAI o1、GPT-4o和進階語音模式等權限。此外，該方案還提供一個專屬於Pro用戶的o1版本（稱為o1專業模式），使用更多運算資源以解決最困難的問題，並提供最佳解答。

該公司仍將持續提供每月20美元的Plus方案，該方案包括新功能的搶先體驗、對公司所有模型的使用權（不包括更強大的o1版本）等更多內容。

OpenAI等AI業者，正試圖說服客戶與企業對其軟體付費，以協助支應創建先進AI模型的昂貴支出。AI產業正努力打造更精密的AI系統，以處理複雜的提問，並透過額外的運算時間來提供解答。業界將此一過程稱作「推理」，有望藉此提高一流AI系統的效能，而目前OpenAI與競爭對手投入重金創建AI模型，但回報卻相當微薄。

另據申報文件顯示，馬斯克旗下的xAI公司在新一輪籌資中，已籌得60億美元的新資金，目前對該公司的估值已超過400億美元。

馬斯克在2023年創立xAI，自此之後即積極籌措資金，在今年5月那一輪的籌資中，xAI也籌得60億美元，當時估值為240億美元，顯示在最近一輪籌資後，xAI的估值已水漲船高。

目前許多xAI的投資方，例如紅杉資本與Andreessen Horowitz，同時也投資馬斯克的社群平台X等其他事業。

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