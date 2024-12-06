英特爾任命兩名新董事 似乎透露尋覓新任CEO的線索與策略

英特爾（Intel）正在尋覓新任執行長。（路透）

美國晶片 大廠英特爾 （Intel）在尋覓新任執行長之際，5日任命兩名擁有半導體工程專業的晶片業老將加入董事會，似乎也透露出尋找舵手人選條件的新線索，以及董事會目前遭遇的難題。

英特爾表示，在2004-2013年擔任荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）執行長的麥瑞斯（Eric Meurice）、以及微芯科技（Microchip Technology）臨時執行長桑吉（Steve Sanghi）將擔任獨立董事，從而強化董事會的半導體專業。

這項董事會人事案可能暗示，據傳被逼退、工程師出身的前執行長基辛格，可能被另一位工程師接替，而且至少這項人事案似乎顯示，英特爾董事會自認技術專業還不足以做出遴選執行長的重要決策，希望擁有深厚製造知識的人士導引董事會，或幫忙發現英特爾新製程的潛在問題。

這樁人事案也透露，顯然目前董事會面臨的最大問題之一，就是該拿晶圓代工服務（IFS）事業怎麼辦。分析師已在揣測，若英特爾仍想取得美國晶片法的數十億美元補助，又要把IFS分拆為新的未上市實體，就必須持有至少50.1%的股權，如果英特爾要讓IFS公開上市、又不是最大股東，則不能放棄35%以上的股權給第三方。

英特爾今年稍早表示，下一代的18A製程已達到關鍵里程碑，準備好用於生產晶片，但預料要到明年才會量產。

麥瑞斯擁有機械、經濟學與企業管理學位，桑吉則擁有電子學和電腦工程學位。巧合的是，在英特爾宣布基辛格退休 的同一天，桑吉也宣布微芯的製造整頓計畫，包括關閉亞利桑那州一座晶圓廠，最近也已撤回微芯的晶片法補助申請案。英特爾可能希望有更多專業人士，審視基辛格在10月提出的整頓計畫。