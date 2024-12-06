鮑爾：「它是黃金的競爭對手 」 比特幣首度飆破10萬元

比特幣升破關鍵10萬元關卡，鮑爾助一臂之力。（美聯社）

比特幣 快速上漲，升破10萬元大關，可能是受到一個不太可能的來源額外推動：聯準會主席鮑爾 。

在4日針對加密貨幣 的評論中，這位聯準會主席指出，他自己沒有也不能擁有任何加密貨幣。此外，他表示聯準會在監管比特幣及其競爭對手方面的作用有限。

不過，他也堅稱，比特幣並不能挑戰美元等傳統貨幣，它挑戰的對象是黃金。

鮑爾在《紐約時報》DealBook會議上表示：「人們將比特幣拿來當作投機資產。」「它就像黃金一樣，只是它是虛擬的、數位的。人們並沒有將其用作支付方式或價值儲存手段。它的波動性很大。它不是美元的競爭對手，而是黃金的競爭對手。」

對於那些關注加密貨幣市場的人來說，鮑爾的評論、無論是有意還是無意，都為比特幣提供了一種驗明正身的觀點，也推動了比特幣進一步走高。比特幣5日早盤上漲4%，觸及10萬3000元，但當日又跌落10萬元之下。

提供一般貨幣與加密貨幣交易的LMAX Group市場策略師克魯格(Joel Kruger)表示：「我們認為，聯準會主席將比特幣與黃金進行比較是一項重大進展，因為它為比特幣作為全球市場主要資產的可信度提升了一個層次。」

他補充說：「事實上，黃金的價值仍然是比特幣的10倍左右，這個事實應該可以讓我們進一步了解比特幣在目前水平上還有多少成長空間。」

比特幣年初大幅上漲，隨後交易價格大幅波動，但區間相當狹窄。直到川普於11月5日贏得總統大選之後，比特幣飆升近50%；由於川普支持加密貨幣的評論，推動比特幣節節高升，在4日升破10萬元關卡。相較之下，黃金自大選以來基本持平，但今年至今已上漲近30%。

可以肯定的是，鮑爾的言論對比特幣漲幅的推動力有多大，目前尚不得而知。

在將比特幣與黃金進行比較的同一天，川普正式宣布提名金融家阿特金斯(Paul Atkins)擔任美國證券交易委員會(SEC)主席；他也是加密貨幣的堅定支持者。