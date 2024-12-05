比特幣漲破10萬美元 微策略為買幣增發股票 嘉惠承銷商

川普周三挑中對加密貨幣友好的Paul Atkins擔任美國SEC主席，激勵比特幣漲破10萬美元大關。（路透）

川普周三挑中對加密貨幣 友好的艾特金斯（Paul Atkins）擔任證券 交易委員會（SEC）主席，接替1月即將跟著拜登下台走人、對數位資產採取嚴格監管措施的詹斯勒（Gary Gensler）。這項大利多消息激勵比特幣 漲破10萬美元大關。

該數位資產的價格周四在亞洲盤交易時大漲逾3%到101,505美元。自川普11月5日勝選以來，加密貨幣市場的總值已經躍升大約1.4兆美元。川普的政見包括緊密擁抱加密貨幣。他支持建立比特幣的聯邦儲備，而且擁有自己的加密貨幣事業。

提名如果得到參院確認，艾特金斯很可能扭轉詹斯勒過去嚴格監管華爾街公司，且對違規案件處以巨額罰款的做法。他領導的SEC也可能撤銷針對Coinbase等加密貨幣交易平台的未決案件。

於此同時，全球持有最多比特幣的上市公司微策略（MicroStrategy）持續增發股票以加碼買進比特幣，它的股價今年來已飆漲約500%到383美元左右，比比特幣上漲134%更狂，市值現在高達900億美元，這使得負責發行募資的九家承銷商可能也跟著賺了大錢。

微策略自10月底以來發行約105億美元的股票，大部分是根據10月公布的420億美元籌資計畫出售。該計畫要求未來三年內賣出210億美元的股票和210億美元的債券，為購入新的比特幣提供資金。

增發這批股票，微策略沒透露付了多少佣金，只說報酬「最多是銷售收益的2%」，如果近期105億美元的發行額度能拿2%的佣金，那就是2億美元。而依目前的發行速度看，承銷商有可能在2025第1季就售股完畢，達成籌資210億美元的目標，共可大賺4億。

這九家承銷商包括道明證券、巴克萊、Benchmark、BTIG、Canaccord Genuity、Cantor Fitzgerald、Maxim Group、瑞穗證券，以及SG Americas Securities，但各家售股數量以及如何分配佣金並不清楚。

微策略周一披露，11月25日到12月1日間，又買進15億美元的比特幣。該公司目前持有402,100枚比特幣，約占總流通量的2%。相較下，去年12月底只持有半數不到的189,150枚。