美股驅力 今年是AI 明年將是GDP 專家估將成長約3%

專家估美國明年經濟成長約GDP將成長2%至3%，史坦普500指數明年將收在6600點。(路透)

過去幾年，強於預期的美國經濟不斷讓華爾街 感到意外。在進入2025年前，不少策略師看好美國經濟將再次推高股市。

RBC Capital Markets美股策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)表示，「根據最近低估美國經濟成長的歷史，以及明年GDP預測正在非常、非常緩慢地攀升的事實，我認為明年GDP將成長2%至3%，而不是1%到2%。」她也預計史坦普500 指數明年將收在6600點。

富國銀行策略師哈維(Christopher Harvey)本周發布了華爾街最高的目標價7007點，同時強調這是「GDP上行所帶來的周期性機會」。

如果2024年的代表字是AI，那麼2025年將是GDP。

美國商銀股票和量化策略團隊在2025年展望報告中也提出類似觀點，預測史指年底將達到6666點。該團隊預計2025年美國經濟將以年化2.4%的速度成長，高於2.1%的一致預測。

這讓美國商銀看好「對GDP敏感型企業」，建議加碼金融、非必需消費品、材料、房地產 和公用事業等類股。

美銀策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)寫道：「我們特別喜歡具有健康現金回報前景且與美國經濟息息相關的公司：大型價值股。」

卡爾瓦西納也同意這個觀點：「為了讓價值股跑贏大盤，GDP需要再熱一些。」「我們已經在擴大市場領導地位或轉向價值方面給予高度評價，但還需要總體經濟的配合。」

德意志銀行的查達(Bankhim Chadha)是華爾街最多頭的策略師之一，他預計史指在2025年底將達到7000點，他也認為「史上最強勁的經濟背景」將是關鍵驅動因素。

仔細研究卡爾瓦西納的觀點就會發現，為什麼經濟成長達到或超過正面預期對於股市反彈至關重要。自1947年以來，GDP成長了5倍，介於1.1%至2%之間；那段時間股市僅上漲40%，平均下跌3.4%。同時，在GDP成長2.1%至3%的年份裡，股票有70%的機會走高，平均報酬率接近11%。