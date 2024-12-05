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美股最錢線／看好傳統經濟 周期股前景佳

財經新聞組／綜合報導

美國商銀認為，美國經濟已經為新一輪支出周期「做好準備」，為周期性股票在未來幾年實質性跑贏大盤創造了完美條件，明年有望實現強勁回報，其中最被看好的是製造業。

隨著美股投資人湧入「傳統經濟」，策略師預計明年史坦普500指數將再上漲10%，上看6666點，周期性股票更將迎來「完美上漲」的條件。

美國商銀美股策略主管蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)表示，周期性股票預計在2025年將實現強勁回報：「周期性股票通常在經濟擴張時期表現突出，其中包括大宗商品、建築和基礎設施等產業。如今，投資人紛紛湧入『傳統經濟』，這些領域將出現更多的上升空間。」

她也指出，企業使用中的設備效率不高。只要更換它們就會變得更有效率，這就需要在傳統經濟上花錢。也就是說，要提高效率，基礎設施重建幾乎是必須的。

在周期性股票中，她尤其看好製造業。雖然美國供應管理協會(ISM)的數據顯示，製造業在過去25個月中有24個月處於萎縮狀態，但她表示，像是美國製造業回流、電網建設和新基礎設施建設的需求，以及科技公司正尋求投資人工智慧(AI)和資料中心建置等因素，都有利於製造業的發展。

蘇布拉曼尼亞表示：「一些科技公司已經透露，它們未來幾年將在科技、電力、基礎設施、金屬和機械等領域投入大量資金。我認為，這對製造業的支出來說是一個巨大的提振。」

不只是美銀，摩根史坦利和高盛也對周期性股票持樂觀態度，特別是金融類股。

大摩表示，金融部門的表現超過市場其他領域，iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF今年來上漲了36%，領先史指27%的漲幅。

高盛也指出，對沖基金在第3季一直在大量買入周期性股票，重點關注的就是金融股。（財經新聞組）

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