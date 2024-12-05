Novavax捷克廠賣給諾和諾德

美國疫苗 製造商Novavax表示，將以2億元價格將其捷克生產設施出售給Wegovy製造商諾和諾德(Novo Nordisk)，並將所得資金用於其疫苗藥物。Novavax主要專注於新冠病毒疫苗，一直追不上競爭對手Moderna和輝瑞的步伐，去年還引發市場對其維持業務能力的懷疑。在分拆捷克工廠之前，該公司以至少12億元的價格向法國製藥商賽諾菲(Sanofi)授權其新冠疫苗，以換取後者持有該公司近5%的股份。Novavax預計出售捷克廠每每年可削減約8000萬元的營運成本。

利率 月來新低 房貸申請增6%

潛在購屋族正在應對房貸利率降低和待售房屋供應增加。這刺激了上周的房貸需求，因為尋求再融資的消費者減少。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，房貸申請總量較前周增加2.8%。感恩節假期進行了額外調整。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.86%降至6.69%，這是一個多月來的最低利率。購屋房貸申請本周上漲6%，為1月來最高水準；申請量較一年前同周減少21%。

需求疲軟 Foot Locker砍財測

Foot Locker在公布疲弱的上季業績後，大幅下修全年財測。這家運動鞋巨頭的營收和獲利均未達到華爾街預期；該公司將其歸咎於消費者需求疲軟和整個市場的促銷活動增加。截至11月2日當季虧損3300萬元，合每股34分，而去年同期為獲利2800萬元，合每股30分。不包括與atmos品牌減損費用相關的一次性項目和其他費用，當季獲利3100萬元，合每股33分。銷售額降至19.6億元，較上年同期的19.9億元下降約1.4%。

禮來減肥藥效果比諾和諾德好

禮來公司表示，在首次一對一臨床試驗中，其每周注射一次的減肥藥物Zepbound比其主要競爭對手諾和諾德的Wegovy帶來更佳的減肥效果。研究結果顯示，在第三期試驗72周後，幫助肥胖或超重患者平均減輕20.2%的體重，約50磅；同期Wegovy幫助人們平均減輕了13.7%的體重，約33磅。與Wegovy相比，Zepbound的相對減重效果高出47%。超過31%服用Zepbound的人至少減輕了四分之一的體重，而服用Wegovy的人只有約16%減輕這麼多。