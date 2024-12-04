廉價航空爭搶高價客戶 增設頭等艙座位
全球最大廉航公司之一的邊境航空將增加頭等艙座位，以爭奪願意在更多個人空間上揮霍的客戶。
從9月開始，邊境航空計劃開始拆除前兩排三連座經濟艙座椅，改裝成4個頭等艙座椅。
這家總部位於丹佛的航空公司也正在改進其會員方案，為其黃金級及以上級別的會員提供免費的座位升級，並為其更高級別的白金和鑽石級會員提供免費同伴機票。至2025年中期時，客戶將能用哩程兌換座位升等和行李費。
執行長畢福勒(Barry Biffle)表示，他預計新措施將在2026年帶進約2.5億元的收入，到2028年將超過5億元，「雖然我們的成本在業內最低，但我們沒有最好的收入模式。」
他預計新座椅將在一些跨國航班上特別受歡迎。
航空業正競相爭取高薪客戶，為飛機配備更多頭等艙或高端座位以獲取更高的票價，加大了廉航業者提供更寬敞選擇的壓力。
推動最力的業者是達美航空和聯合航空等巨頭以及捷藍航空等規模較小的公司。但畢福勒表示，邊境航空將在價格上擊敗他們。
邊境航空發言人表示，該公司於3月推出的中排座位空置措施將繼續實施。
西南航空正計劃增加腿部空間更大的座位，並開始收取選位費以增加收入，改變其已飛行50多年的自由入座方式。
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