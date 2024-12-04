廉價航空爭搶高價客戶 增設頭等艙座位

全球最大廉航 公司之一的邊境 航空將增加頭等艙座位，以爭奪願意在更多個人空間上揮霍的客戶。

從9月開始，邊境航空計劃開始拆除前兩排三連座經濟艙座椅，改裝成4個頭等艙座椅。

這家總部位於丹佛的航空公司也正在改進其會員方案，為其黃金級及以上級別的會員提供免費的座位升級，並為其更高級別的白金和鑽石級會員提供免費同伴機票。至2025年中期時，客戶將能用哩程兌換座位升等和行李費。

執行長畢福勒(Barry Biffle)表示，他預計新措施將在2026年帶進約2.5億元的收入，到2028年將超過5億元，「雖然我們的成本在業內最低，但我們沒有最好的收入模式。」

他預計新座椅將在一些跨國航班上特別受歡迎。

航空業正競相爭取高薪客戶，為飛機配備更多頭等艙或高端座位以獲取更高的票價，加大了廉航業者提供更寬敞選擇的壓力。

推動最力的業者是達美航空 和聯合航空等巨頭以及捷藍航空等規模較小的公司。但畢福勒表示，邊境航空將在價格上擊敗他們。

邊境航空發言人表示，該公司於3月推出的中排座位空置措施將繼續實施。

西南航空正計劃增加腿部空間更大的座位，並開始收取選位費以增加收入，改變其已飛行50多年的自由入座方式。