史指頻創新高 空頭大多投降

花旗集團表示，隨著史坦普500指數不斷創下歷史新高，即將創下2021年以來最好的一年，空頭正在投降。由蒙塔古(Chris Montagu)領導的策略師在報告中寫道，投資人對史指期貨的部位「完全是一面倒」。並表示，它「連續第4周創下新高，而堅持不懈的空頭正在逐漸投降」。今年對美股的興趣並未顯示出減弱的跡象。在科技股和對美國資產的廣泛偏好的推動下，史指屢創新高，至今飆升 27%。川普的當選引發了減稅和放鬆監管的希望，讓漲勢得以延續。

印尼 預期可獲蘋果10億投資

印尼投資部長羅桑(Rosan Roeslani)表示，在因不符合當地內容規定而禁止銷售iPhone 16後，印尼預計將在一周內獲得科技公司蘋果公司10億元的投資承諾。印尼停止銷售這款智慧型手機，因為它要求在國內銷售的智慧型手機必須包含至少40%的本地製造零件，但蘋果並未遵守這項要求。一位副部長表示，印尼計劃提高這項比率要求。羅桑在國會聽證會上表示，如果蘋果決定讓印尼成為其供應鏈的一部分，印尼預計將獲得更多投資。

特斯拉 11月中國銷量連二降

即使中國政府增加補貼以吸引更多消費者購買電動車，但特斯拉上海廠11月交車量連續第二個月下降。中國乘用車聯席會(CPCA)發布的初步數據顯示，特斯拉上月銷量為7萬8856輛，年減4.3%。不過已較10月增加了15.5%。特斯拉和當地競爭對手比亞迪公司等大品牌都為中國買家提供額外激勵，以實現年終銷售目標。特斯拉必須在2024年最後3個月全球銷售至少51.5萬輛，才能兌現年度銷量較去年181萬輛「小幅成長」的財測目標。

微軟在英遭控收取過高費用

微軟在英國遭控不公平地向競爭對手雲端 公司的客戶收取過高費用，並被索賠超過10億英鎊的損失。訴訟指出，使用亞馬遜網路服務(AWS)、谷歌雲端平台或阿里雲等微軟Azure雲端主要競爭對手的客戶，都被迫支付更多費用才能在競爭對手的平台獲得微軟雲端Windows Server軟體的授權。與AWS、谷歌雲端或阿里雲等直接競爭對手相比，微軟為在Azure上執行Windows Server的公司提供了更便宜的價格。