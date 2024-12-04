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美銀行提前調升利率加重持卡人負擔 只為幽靈法令

財經新聞組／綜合報導
發卡銀行未雨綢繆，提前調升信用卡利率，未料監管法令可能永遠不會實施。（美聯社）
發卡銀行未雨綢繆，提前調升信用卡利率，未料監管法令可能永遠不會實施。（美聯社）

過去一年，發行數百萬消費者信用卡的銀行提高了利率，並新增不少費用，以應對即將頒布的一項法規；但大多數專家現在認為該法規永遠不會生效。

專為Verizon和JCPenney等公司發行品牌卡的Synchrony和Bread Financial表示，在消費者金融保護局(CFPB)宣布大幅削減信用卡滯納金的規定後，這麼做是必要的。

KBW銀行卡產業分析師薩克拉尼(Sanjay Sakhrani)表示：「它們是主張最力的兩家銀行，因為它們受到的影響最大。」「然而，現在市場的共識是：這項規則不會施行。」

過去一年，許多信用卡利率大幅上漲，最高達35.99%。薩克拉尼表示，Synchrony和Bread將其信用卡年利率(APR)平均提高了3至5個百分點。

除此之外，兩家銀行的客戶也收到通知，收取紙本帳單的新月費為1.99元至2.99元。

為Big Lot和Victoria’s Secret等零售商發行信用卡的Bread財務長比伯曼(Perry Beberman)在10月對分析師表示，Bread「預期」CFPB將頒布規定，因此在2023年底開始提高部分信用卡的利率。

CFPB表示，信用卡產業透過向信用評分較低的借款人收取巨額罰款來獲利。該機構3月發布規定，將每次事件的滯納金上限限制為8元，低於平均約32元。監管機構認為該規定每年將為消費者節省100億元。

但銀行及產業組織辯稱，滯納金是對違約的必要威懾，將每起事件的滯納金上限設定為8元，會將成本轉嫁給那些按時支付帳單的人。

美國商會於3月起訴CFPB，要求終止該規定，並表示該機構逾越其權限。今年5月該規則生效前幾天，一名聯邦法官批准了停止實施該規則的請求。

雖然該規則目前在法庭上暫被擱置，但信用卡用戶已經因業者應對該規則而承受更高的借貸成本和費用。

借貸成本的飆升將對信用評分較低的消費者產生更大的影響；他們更有可能擁有Synchrony和Bread發行的商店卡。

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