全球最大糧商嘉吉獲利大縮水 將裁8千人、大多數會在今年遭砍

農產品貿易巨擘嘉吉（Cargill）將全球裁員5%，依其員工總數換算是8,000多人。（路透）

由於食品價格下跌，總部位於明尼蘇達州的全球最大農產品貿易商嘉吉（Cargill）預計將全球人力裁減掉大約5%，大部分將在今年進行。

根據彭博資訊看到的一份內部備忘錄，作為2030年長期戰略的一部分，嘉吉將裁員 約5%。這家美國最大的未上市私人跨國企業總計擁有大約16.4萬名員工，這意味將裁員大約8,000多人。要求匿名的知情人士說，裁員不會影響領導層，但會影響一部分下面一級的高階經理。

嘉吉在原料業務舉足輕重。簡單地說，該公司是在全球分銷穀物、肉類和其他農產品的中間人。由於通膨和地緣政治動盪使食品價格陷入混亂，該公司在疫情 期間及後期獲利豐厚。但現在，隨著豐收導致玉米和大豆價格大跌，嘉吉及其競爭對手Bunge Global和Archer-Daniels-Midland的獲利都縮水了。

此外，對過去十年努力投資 將自己打造為美國第三大牛肉加工商的嘉吉來說，美國活牛存欄量降至70年來最低，更加劇了它的困境。

自2023年起擔任嘉吉總裁兼執行長的Brian Sikes在備忘錄中表示：「大部分裁員將在今年進行，我們將精簡組織架構，減少管理層級，擴大經理群的職責範圍，減少重複工作。」

嘉吉今年早些時候曾告訴員工，將把業務部門從五個減少到三個。該公司還在各地裁減了大約200個技術職務。

在截至5月的財年度，嘉吉的獲利降至24.8億美元，還不到2021至2022年創紀錄的67億美元的一半，是2016年以來最低。2024年度僅有不到三分之一的業務部門實現了獲利目標。

該公司在提供給美國有線電視新聞網（CNN）的聲明中說：「展望未來，我們制定了明確的計畫來發展和強化產品組合，以善用眼前不容忽視的趨勢，將競爭力最大化，最重要的是繼續滿足客戶需要。」