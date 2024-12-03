後基辛格時代 英特爾相關收購交易5大可能發展

自英特爾（Intel）閃電退休的基辛格（Pat Gelsinger）。(路透)

英特爾（Intel）前執行長基辛格突然退休，為英特爾可能分拆出售，或賣掉旗下一些公司等收購交易，帶來全新的機會。

彭博資訊報導，英特爾董事會最近幾個月一直在討論一些解決公司問題的可能性，包括私募基金交易，分拆製造工廠與產品設計事業等等。基辛格反對分拆，堅持他的重建技術領先，以及為其他客戶代工計畫。本周基辛格離職，一些以往被拒絕的對話，可望重啟；曾經表達過興趣的買家，例如高通 （Qualcomm），有機會再試著推進。

如果英特爾的新管理階層對公司架構進行較大幅的調整，彭博點出五大收購交易的可能發展：

1.分拆工廠與產品事業

英特爾的產品開發部門獲利較佳，工廠部門在基辛格領導下擴編，要做代工跟台積電競爭，但宣布的大客戶名單一直很少，獲利前景堪憂。製造工廠或許可以找到買家，但代工事業恐怕很難賣。美國最大的晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）自己缺現金，也沒經驗營運英特爾類型的工廠。

英特爾董事會和新領導階層，是否已下定決心拆掉一度是晶片 產業之王的英特爾，也還不明朗。再者，英特爾已經拿到聯邦根據晶片法案核給的79億美元補貼，拆分可能讓是否仍可適用補助複雜化。

2.吸引高通等買家

彭博曾報導高通有意買英特爾，但如果是吃下全部，興趣不大。真要收購的話，比較可能只買產品部門，因為高通自己沒有工廠，設計的晶片是委由台積電等夥伴代工。博通（Broadcom）也曾表達過對英特爾的興趣，但後來沒再深談。博通執行長陳福陽上月被問到會不會考慮收購晶片廠，他回答，買下VMware後還在忙著整合。

大公司買大公司，另要面臨全球競爭監管門檻，達成難度頗高。

3.出售Altera

英特爾2015年以170億美元買下的現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）業者Altera。之前就有貝恩資本、Silver Lake等多家私募基金有意投資 ，並規劃未來首次公開發行股票（IPO）。最新消息是，萊迪思半導體（Lattice）考慮收購整個Altera事業。新領導階層對於把Altera全數出售的想法，估計會有全新動力。

4.Apollo注資

阿波羅（Apollo）今年稍早傳出願意投資英特爾50億美元，不過後來沒有正式宣布談成投資協議。阿波羅與英特爾已有合作關係。今年6月，阿波羅同意投資110億美元入股英特爾在愛爾的一座晶片廠，取得控制權。這些都讓雙方未來有可能談論更多的合作。

5.削減自駕軟體事業Mobileye持股

英特爾2017年大約花了150億買下Mobileye大多數股權，Mobileye雖在2022年上市，但目前市值只有141億美元。英特爾在新領導階層主導下，可能在公開市場賣掉部分Mobileye持股或是出售給第三方。