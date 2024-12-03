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「網購星期一」消費估132億 創美今年單日銷售紀錄

財經新聞組／綜合報導
網購星期一將成今年最大單日電商交易盛會。（歐新社）
網購星期一將成今年最大單日電商交易盛會。（歐新社）

美國消費者在網路上努力購物優惠，希望把握感恩節後網購星期一的購物良機。

電子商務現在已成為許多人日常生活和假期購物季的一部分，但美國零售聯合會(NRF)於2005年創造出的促銷活動「網購星期一」，已成為一年中最大的線上購物日以及零售業的炒作時機。

追蹤線上購物的Adobe Analytics預計消費者2日的支出將達到創紀錄的132億元，比去年增加6.1%；使其成為本季乃至全年最大的電子商務購物日。

對於幾家主要零售商來說，「網購星期一」促銷活動是從感恩節周末開始的為期數天活動。在太平洋時間29日午夜過後，亞馬遜的銷售活動起跑；Target在其官網和應用程式上提供為期兩天的折扣優惠；沃爾瑪則是從1日下午開始向Walmart+會員推出「網購星期一」優惠，並於3小時後的美東時間晚上8點向所有顧客開放。

NRF預計，今年假期購物者在商店和網路上的消費將比去年更多。但表示支出成長速度將略有放緩，估計成長2.5%至3.5%，而2023年為3.9%。

Adobe Analytics數據顯示，美國消費者在黑色星期五的網路消費額為108億元，比去年成長10.2%；也是2017年消費者線上銷售支出50億元的2倍多。Adobe表示，感恩節當天消費者的網路消費額也創下61億元的紀錄。

另一家追蹤線上購物的軟體公司Salesforce估計，黑色星期五美國的線上銷售額總計為175億元，全球為744億元。

電子商務平台Shopify表示，其商家在黑色星期五的全球銷售額達到創紀錄的50億元。這家加拿大公司表示，在高峰時期，銷售額達到每分鐘460萬元，銷量最高的類別包括服裝、化妝品和健身產品。

Adobe表示，玩具、電子產品、家居用品、自我照顧和美容類別是感恩節和黑色星期五假日消費的主要動力。「熱門產品」包括樂高套裝、濃縮咖啡機、健身追蹤器、化妝品和護膚品。

黑色星期五 感恩節 咖啡

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