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1原因助攻 特斯拉11月市值飆升38.1% 增幅冠全球

財經新聞組／綜合報導

特斯拉11月市值增幅位居全球企業之首，原因是人們預期該汽車製造商將受益於執行長馬斯克(Elon Musk)與美國總統當選人川普(Donald Trump)的密切關係。

市場傳言，川普的過渡團隊計畫放寬對自駕車的聯邦法規，從而可能簡化自駕車的推出，這讓特斯拉的市值上個月飆升38.1%至1.1兆元。

在網路和店內雜貨和商品購買量增加的推動下，沃爾瑪第三次調升全年銷售額和獲利財測，假日購物帶來的樂觀情緒幫助該公司市值增加了12.9%達到7435億元。

摩根大通宣布執行長戴蒙(Jamie Dimon)將繼續領導該銀行，且投資人相信川普將為貸方帶來有利政策，其市值上漲12.5%至7030億元。

亞馬遜公布高於預期的獲利成長後，零售額的改善推動其市值成長11.5%達到2.2兆元。同樣，Visa的市值增加了8.3%達到6175億元，因為強勁的消費者支出推動其第4季實現強勁的獲利。

另外的報導指出，美國當局命令台積電停止向中國銷售先進晶片，以限制關鍵技術出口，導致該公司市值下跌5.1%，降至7935億元。

AI領頭羊輝達(Nvidia)市值小幅上漲3.9%，較10月的9.3%增幅放緩，因為其營收成長預測未能令投資人興奮。

自駕車 川普 特斯拉

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