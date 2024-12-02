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聯準會3位官員：預期未來1年持續降息

編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會理事沃勒（Christopher Waller）。(路透)
美國聯準會理事沃勒（Christopher Waller）。(路透)

美國聯準會（Fed）三位官員周一（2日）明確表示，預期未來一年，聯準會將持續降息，但他們並未表明，本月稍後的利率會議上，他們就必定致力再降息。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）在華府的一項會議中致詞時指出，他目前傾向在17日、18日兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC）開會討論利率時，投票支持降息。但他補充說明，利率決策會議之前公布的最新經濟數據，也有可能會令他認為利率先按兵不動比較適當。

沃勒說：「決策將以我們在會議前我們收到的數據而定，要看數據是否意外向上，讓我改變對通膨路徑的預測。」他看最近的數據，提高了通膨可能停在2%的目標之上的疑慮，但沃勒認為，沒有跡象顯示關鍵的服務類別價格會維持在目前水準，或是再上漲。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）分別談到本月降息展望，說法大同小異，兩人都表示，美國經濟持續強健，通膨將持續往下接近聯準會目標，應該可以有更多降息。不過他們都沒講白，是否本月就偏向再次降息。

威廉斯在紐約一個商會活動致詞提到，「政策的路徑將視數據而定」，「過去五年，如果我們有學到任何教訓的話，就是前景一直有著高度不確定性」。然而威廉斯也表示，隨著時間推移，可能需要更多的降息。

波斯提克周一發表文章談利率政策，他另外在與媒體記者訪問中說，他要等更多數據出來之後再決定，波斯提克說：「我對我的選項保持開放。」

美國聯準會自9月至今，已累計降息3碼，而且一開始是以大於平常降息幅度的2碼展開這波降息周期。目前為止，已有多位聯準會官員發出訊號，支持未來幾個月，漸進地推動更多降息。

降息 聯準會 利率

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