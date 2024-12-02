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分析師：基辛格離去 英特爾分拆晶圓代工可能性提高

編譯葉亭均／綜合外電
英特爾執行長基辛格突然宣布退休，分析師認為，這為該公司分拆業務打開了大門。(美聯社)
英特爾執行長基辛格突然宣布退休，分析師認為，這為該公司分拆業務打開了大門。(美聯社)

隨著英特爾執行長基辛格宣布退休，分析師認為，這為該公司分拆業務打開了大門，使產品和晶圓代工部門分開獨立的可能性提升。

美銀分析師在一份研究報告中表示，基辛格突然退休後，英特爾很有機會將旗下產品部門與晶圓代工部門分拆。他們表示，分拆開來將使兩項業務分別獲得營運和財務上亟需的獨立性。不過，這依然面臨重大阻礙，像是美國晶片法所授予的補助金，是取決於英特爾維持晶圓代工事業的股權。

美銀分析師表示：「雖然可能發生新一屆美國政府修改晶片法的（意料外）情況，但英特爾各實體如果分割開來，可能會有更多彈性。」

但分析師也強調，英特爾的產品與晶圓代工事業都各自面臨自身的策略、結構、財務和競爭問題，「短期內看不到解決辦法」。

彭博分析師也認為，基辛格的離去，不但為該公司分拆業務打開大門，也可能反映了內部對於有關該公司客戶部門、資料中心部門、晶圓代工事業疲弱營運表現的看法衝突。最新的管理層變動，增加了英特爾剝離業務的可能性，從藉由分開對各項業務的估值來釋出價值成長空間。

彭博分析師指出，基辛格先前堅決反對分拆英特爾，不過他耗時冗長且成本高昂的重振計畫已經考驗了股東的耐心，這可能導致英特爾進行重新考量。

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