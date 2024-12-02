法官再駁馬斯克「天價薪酬案」 如今市價逾千億美元、但無損首富地位

特斯拉執行長馬斯克。（路透）

美國電動車大廠特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 的2018年天價薪酬方案，再次被德拉瓦州 法官否決。該案最早以違反董事會信託義務為由被取消，依周一收盤價計算，目前市值已超過千億美元。

儘管股東大會6月13日投票支持恢復該案，但德拉瓦州衡平法院法官Kathaleen St. J. McCormick決定堅持她1月的初判，也就是特斯拉董事會在2018年採納該案時，過度受到這位億萬富豪企業家的影響。

此案的股票期權最初價值26億美元，在法官上次取消時飆漲至560億美元，馬斯克如果拿到了，將創下美企高管有史以來的最高薪酬紀錄，而按周一收盤價計算，價值已暴增到1,015億美元。

沒拿到錢，雖無法讓馬斯克的身價再膨脹，但無損他全球首富的地位。

法官做成裁決的時機，正值現年53歲的馬斯克財富創新高之際，超過2021年11月時創下的3,404億美元，主要是特斯拉股票在美國總統大選後大漲，以及他的AI新創公司獲得新一輪融資。

此外，為股東提起原始訴訟的律師拿到3.45億美元的報酬，也不是他們所要求的市值56億美元特斯拉股票。

特斯拉股價在盤後交易下跌1.4%。