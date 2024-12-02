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英特爾基辛格慘遭逼宮 內部爆料董事會讓他二選一：退休或被開除

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英特爾基辛格慘遭逼宮 內部爆料董事會讓他二選一：退休或被開除

編譯葉亭均／綜合外電
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（路透）
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（路透）

英特爾執2日宣布執行長基辛格退休，震撼半導體界。知情人士爆料，基辛格是在上周遭到董事會逼宮後無奈選擇退休，因為董事會對他協助重振公司、扭轉頹勢的計畫已失去信心。

彭博資訊引述知情人士說法報導，雙方的對立衝突在上周達到一觸即發的關鍵時刻，當時基辛格與董事會討論英特爾在贏回市占率和縮小與輝達（NVIDIA）差距方面的相關進展。知情人士說，董事會當時給基辛格兩個選項，一是退休，二是被解職，結果基辛格選擇宣布在英特爾退休，結束職業生涯。

另據路透報導，一位知情人士透露，基辛格是在12月1日辭職，他在上周的一次董事會會議後離職，在會議上，董事們認為基辛格扭轉英特爾局面的耗資龐大且雄心壯志的計畫並未奏效，而且改革的進展不夠快，於是董事會給了基辛格退休或被開除的選項。

儘管基辛格為英特爾規劃了四年藍圖，要恢復該公司在製造速度最快、體積最小電腦晶片的領先地位，但計畫還沒來得及完成，基辛格已無奈遭到逼退。

英特爾在聲明中表示，在董事會尋找基辛格的執行長職位繼任者期間，辛斯納（David Zinsner）、及英特爾產品部門執行長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）將擔任臨時共同執行長。英特爾董事會獨立主席葉里（Frank Yeary）將任臨時執行董事長。

63歲的基辛格一度被封為是英特爾這家晶片巨擘的救星。他在三年多前接任執行長後，一直表達對英特爾的熱愛並決心讓公司恢復在半導體產業中的卓越地位。基辛格十幾歲的時候就開始在英特爾工作，但在2009年離職，並成為軟體公司VMware執行長。在2021年重返英特爾時，他承諾將重新奪回這家晶片製造商在製造方面的領先優勢。

基辛格退休的消息公布後，英特爾股價2日盤中一度大漲近6%，但後來漲幅收斂並且翻黑，收盤下跌0.5%，成為費城半導體指數30檔成分股中，唯一收黑的個股。以全年來看，英特爾股價累計崩跌52%。

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