黑色星期五買氣升溫 電商網購成一大亮點 銷售成長率加速至14.6%

今年的黑色星期五買氣上升，顯示消費者仍願意打開荷包進行消費。（美聯社）

最新數據顯示，美國今年黑色星期五 的零售銷售比去年同期成長3.4%，以電商 銷售為亮點，顯示精打細算的消費者只要找到合適的產品，仍願意打開荷包消費。

Mastercard SpendingPulse數據顯示，感恩節隔天的黑色星期五零售銷售（扣除汽車）年比增長3.4%，增速快於去年同期。其中，實體門市銷售成長0.7%，低於去年同期，但電商銷售成長率加速至14.6%，成為一大亮點。

對零售商來說，門市銷售增幅趨緩，顯示業者更難吸引對價格敏感的客戶上門，原因包括物價居高不下，消費者也更常比價、等待最划算的價格。一些消費者表示，正縮減購物預算，對購物也更謹慎。

黑色星期五銷售額常被視為美國年底購物季消費者支出的風向球，特性已持續改變，人們正拉長採購期，提早採買禮品，網購金額也持續上升，但的實體門市折扣愈來愈少見。

Adobe數據顯示，在黑色星期五當天，美國電商銷售衝上創紀錄的108億美元。另據Sensormatic Solutions的初步數據，實體門市客流量比去年減少8.2%，午後是最熱門的進店購物時光。

Mastercard經濟機構首席經濟學家梅爾絲說：「消費者正等待機會，並多所琢磨，在黑五 當天購物。」在黑五來臨的前兩周，電商銷售較和緩，實體門市銷售較旺，意味著人們仍有消費意願，但對要採買的品項更謹慎，也在找尋更划算的商品。

她說，通膨已降溫，電子產品和家具等商品都比去年同期便宜，而全國特定區域天氣轉涼，也推升服飾銷售。