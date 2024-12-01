川普關稅政策與地緣政治 牽動海空貨運產業變局

川普揚言提高關稅，引發海空運產業關注。（路透）

總統當選人川普 揚言提高關稅，引發海空運產業關注。業界認為，「全球供應鏈 南移已是現在進行式」，近年東南亞 物流需求大幅成長；至於未來製造業是否回流美國，以及川普如何協調地緣政治，將牽動海空運物流變化。

川普當選美國總統後，關稅政策受到高度矚目。川普近期已在社群媒體發文，揚言一上任就要對鄰邦加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，引起業界關注。

業界普遍認為，川普執政後，政策的不穩定性將提高，確實造成航運產業較大波動；但美中貿易對峙局勢不會變，將加速供應鏈轉移至東南亞，對中國貨量形成壓力，可能導致中國出口減少。

捷迅總經理孫鋼銀說，航運市場「貨量不會消失、會轉移」，多數廠商已轉移出口地，提早布局預防風險。捷迅近年加強東南亞布局，陸續在馬來西亞、印度、越南等設立子公司，並看好東南亞出口需求的成長趨勢。

長榮航空總經理孫嘉明指出，「東南亞的客貨需求成長，已經是現在進行式」。他發現，今年願意出高價買艙位的，許多都來自泰國、越南、菲律賓、馬來西亞等。

中菲行空運總裁邱鈞榮分析，近幾年供應鏈南移趨勢顯著，東南亞貨流受惠最多，進出口都有非常大的成長；其中最熱是越南和泰國，北越有筆記型電腦生產鏈，泰國則有印刷電路板和電動車供應鏈。「泰國更成為近一年來亞洲空運最貴的地方」，台灣國籍航空也因此受惠。

供應鏈南移趨勢同樣牽動海運市場，中菲行海運副總裁林永川表示，近期近洋線價格成長好幾倍，除了颱風造成的塞港效應，以及適逢第4季亞洲旺季，也因為川普當選後，貨量增加，帶動亞洲線11月運價往上，「預料這趨勢會旺蠻久」。

市場分析，川普上任後，為壓低財政赤字、增加就業機會，可能會讓製造業加速回流美國。

孫嘉明認為，若製造業回流美國，美國出口會增加，也有不少台商前進墨西哥設廠，有部分零件從亞洲出貨到墨西哥；長榮航明年新增達拉斯航點後，加上既有的休士頓航點，可在德州做跨境運送。

華航董事長謝世謙表示，若製造業加速回流美國，生產線遷移不是一天兩天，而華航是搬運的專家，這部分對航空業而言將是利多。華航明年貨機將達18架，可望打破過去貨機不足「有志難伸」的局面，加上運價將維持高檔，看好「明年會是貨運大展身手的一年」。

美國通膨因素讓當地民眾轉向中國電商購物，帶動空運榮景。邱鈞榮分析，川普的政策不確定性可能影響電商艙位需求，但長期來看，航空艙位需求仍存在，不過，電商出貨是800美元以下訂單免稅，要抽稅執行上有難度，具體要觀察川普上任後關稅實施細節。

此外，川普對地緣政治的戰略也是各界關注議題，美國總統拜登率先協調以色列和黎巴嫩停火，盼緩解中東區域緊張；但加薩戰爭及造成紅海危機的葉門叛軍胡塞組織（Houthi）暫時無解，因此目前各貨櫃輪業者還不會貿然返回紅海。

林永川表示，由於地緣政治變數很多，紅海危機持續，預料至少明年首季，船公司繼續繞行好望角的航路不變；而川普若協調俄烏戰爭落幕，對航運市場則是好事，重建需求可望帶動物流成長，先後挹注散裝和貨櫃海運市場。