黑色星期五購物旺季開跑 美網購金額估高達110億美元

黑色星期五購物旺季開跑，美國大批購物民眾出動。（新華社）

黑色星期五 購物旺季開跑，美國大批購物民眾出動，初步數據顯示線上銷售強勁。美國零售業 者今年在國內消費者憂心通膨的情況下，推出比以往更多的促銷優惠活動，

法新社報導，美國全國零售聯盟（National Retail Federation, NRF）指出，估計將有創紀錄的1億8340萬人打算在週末購物，不但高於去年的1億8200萬人，也比COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情 打亂全球經濟前的2019年多了1810萬人。

奧多比分析公司（Adobe Analytics）表示，截至29日下午，美國消費者線上購物金額已達79億美元，比去年增加8.2%，預估最終總額將介於107億和110億美元之間，將創下黑色星期五的電子商務紀錄。

美國歲末年終購物促銷，除了優惠折扣日的「黑色星期五」外，如今還出現了「小商家星期六」（Small Business Saturday）與「網購星期一」（Cyber Monday）。

儘管對經濟展望不樂觀，NRF預估，今年長達2個月的年終假期購物支出金額將比去年成長2.5%至3.5%，消費總額將高達9890億美元。