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華爾街認為明年降息趨緩 市場估2025年降2次

財經新聞組／綜合報導

市場普遍預期聯準會將在12月會議上進行今年第4次降息。問題是明年呢？

最近的黏性通膨數據和美國經濟正在穩步成長的證據，讓人懷疑聯準會是否會像之前表示的那樣盡快降息。聯準會在9月經濟預測摘要(SEP)中預計明年將降息4次。但市場目前預計2025年將降息約2次。

雖然在具體細節上存在分歧，但華爾街經濟學家普遍認為聯準會目前的快速降息步伐不會持續下去。

富國銀行資深經濟學家豪斯(Sarah House)表示：「2025年可能會看到降息的步伐放緩，聯準會可能會每隔一次會議降息。」她的團隊預計2025年將降息3次。

目前的利率範圍為4.5%至4.75%，對於聯邦基金利率是否具有限制性幾乎沒有爭議。這促使許多經濟學家相信，聯準會可能會進一步實施寬鬆政策，因為聯準會繼續致力於實現「軟著陸」，即通膨率降至2%的目標，而經濟不會出現嚴重下滑。

隨著美國經濟穩定成長，而對勞動市場放緩的擔憂暫時擱置。爭論的癥結在於：在通膨數據沒有顯著改善的情況下，聯準會明年將降息多少。

德意志銀行首席美國經濟學家盧澤堤(Matthew Luzzetti)預計聯準會將在12月再次降息，然後2025年全年暫停利率調整，等待通膨取得更多進展，「明年降息的緊迫性要小得多。」「比預期更早放慢降息步伐是很有可能的。」

聯準會首選通膨指標核心個人消費支出(PCE)物價指數顯示，10月漲幅與上月持平，較上年同期上漲2.8%，遠高於聯準會的目標。之前另外兩個通膨數據也引發聯準會2025年降息幅度的爭論。

聯準會官員在11月會議中也討論了類似的結果。會議紀錄顯示：「某些與會者指出，如果通膨持續走高，委員會可能會暫停放寬政策利率，並將其維持在限制性水平。」

降息 聯準會 利率

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