美股最錢線／2024年牛市表現 跌破眾人眼鏡

一年前，股票投資 人和策略師準備迎接一個動盪的2024年，擔心美國經濟硬著陸的風險以及可能為時已晚的降息。

但時間快轉到現在，2024年已名列史上最出色的牛市之一。

在今年之前，很少有人預料到史坦普500指數全年漲幅將躋身歷史排行榜上；也沒有多少人預料到在少數科技巨頭的推動下，會出現一輪猛烈的漲勢；而且市場情緒如此樂觀，以至於一個又一個的風險事件都「輕舟已過萬重山」。

2023年底時，許多經濟學家的主要觀點是經濟放緩，而通膨仍然是一個主要擔憂，它模糊了貨幣政策的路徑和企業獲利的前景。但利率已經逐步下降，經濟成長依然強勁，獲利也在上升，推動市場走高；即使出現了一系列風險事件，但波動性仍然較低。

那斯達克 100指數和史指的年度表現接近歷史水準，這兩個指數的漲幅均超過20%。人工智慧典型代表輝達(Nvidia Corp.)的股價在2024年再次成長3倍，所有科技股也雞犬升天。

繼2023年的出色表現後，沒有多少市場參與者會想到今年會繼續上演相同的戲碼。Columbia Threadneedle Investments全球投資長戴維斯(William Davies)表示：「股市出現非同尋常的行情，尤其是美國。」「美國經濟成長穩健，通膨穩定下降。」

市場波動是良性的，只出現一個大缺口：夏季的一次下跌導致8月初左右的小幅拋售。但跌勢持續不到一個月，未能突破通常被視為修正的10%門檻。

隨著新年臨近，市場信心傾向上行，華爾街 沒有人預計會出現重大修正，不過有人懷疑股市是否能夠連續三年強勁上漲。

戴維斯說，「美股2025年獲利成長預測仍樂觀，約為15%。這種持續的韌性在某種程度上有點令人驚訝，因為在進入2025年時，全球經濟並非沒有風險。」（財經新聞組）