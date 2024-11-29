晶片戰爭作者：川普2.0聚焦減稅 補助半導體廠機率低

「晶片戰爭」作者、美國學者米勒（Chris Miller）表示，未來白宮批准更多晶片廠補助的可能性低。圖為米勒14日透過視訊出席在韓國首爾舉行的第一屆未來經濟論壇。（中央社）

聯邦政府依晶片 法提撥390億美元補助金，如今川普 回鍋白宮，外界憂補助生變。「晶片戰爭」作者米勒27日表示，兩黨都挺晶片法，未來框架不至於大規模變動，但新一屆國會聚焦減稅，未來批准更多補助的可能性低。

2022年國會在兩黨支持下通過晶片法，允諾提供補助給21家企業，藉此吸引晶片製造商將產線從亞洲拓展到美國。補助金多流向台積電、英特爾、三星電子等。

川普打選戰期間上Podcast人氣王喬羅根（Joe Rogan）節目時，大批晶片法補助，「當我看到我們花大錢給別人建晶片廠，這方法不對…（只要）你把關稅 設得夠高，他們就會自願過來設晶片廠。」

米勒（Chris Miller）27日出席「美國新總統下的全球科技供應鏈」線上論壇時提到，一些共和黨人在選舉期間質疑晶片法，但晶片法最初在川普第一屆任期內提出，後來由兩黨通過，這代表這項法案獲得廣泛的跨黨派支持。

米勒說，許多由晶片法資助的半導體計畫地點，位於選出民主黨或共和黨黨參議員的州，不偏重特定一黨，這在美國的政治背景下非常重要。

他推測，美國政府與不同半導體公司簽署的許多協議將在今年年底之前完成，也就是在拜登政府任期結束前，代表這些協議將大致底定，晶片法的補助金流向也相當明確。

「某些公司未能達到其里程碑，而需要（與美國政府）重新談判，這是有可能的，但我不會預期晶片法的框架會有大規模的變化」。

晶片法提撥的390億美元補助金用罄後，是否會出現晶片法2.0持續予以補助，以維繫美國晶片製造動能，米勒並不樂觀。

他指出，政府已經決定如何支配已撥出的390億美元，未來如果想要更多的資金就需國會批准，但新一屆國會將聚焦減稅，不利半導體業者獲得更多補助。

對於川普上任前就喊加關稅的影響，米勒說，從川普第一任期可見他毫無顧忌地祭出關稅威脅，但最後只有一部分得以實施，期間也進行許多談判。川普回鍋後，一來一往的談判應該也不少，實際落實的關稅可能遠遠低於宣稱的數字，範圍也沒有那麼廣。

米勒也認為，美國在半導體製造領域將持續與台灣、日本及韓國合作，因為國際半導體供應鏈之所以能運作，完全依賴歐美、台灣、日本和韓國合作，沒有任何一國能夠自給自足，也不可能實現自給自足，就看具體條件怎麼談。

他說，總有國會議員喊美國應完全自主生產，但如果觀察他們的投票記錄，會發現他們實際推動的政策比拋出的言辭更為細膩，這是觀察川普2.0經濟政策時應該記住的一點。

美中AI晶片運算能力方面，米勒表示，要有效率地訓練AI系統，就需要使用接近尖端的加速半導體。兩年前，美國對這些半導體實施出口限制，但仍發生晶片走私事件。此外，中國企業也進口了大量特別為中國市場「降級」的輝達（NVIDIA）晶片。

他說，如果中國有更好的選擇，就不會購買這些降級晶片，這代表中國運算能力仍明顯落後。

米勒認為，美中AI晶片運算能力未來幾年可能保持一樣的差距，因為台積電在技術上仍將明顯領先中國晶片製造商中芯國際。雖然有人可能認為未來更先進的晶片製造技術未必那麼重要，但至少在未來幾年內，能否取得台積電的技術仍是重中之重。