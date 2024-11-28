現在才進場買美債 會不會太晚？

投資專家說，美股轉跌，美債更具吸引力。 （美聯社）

道瓊社發出的巴隆周刊報導指出，美國公債現在看起來很有吸引力，因為殖利率 有跡象不會再走得更高。

美國感恩節長周末之前，周三（27日）10年期美債殖利自這個月稍早所觸及的多個月高峰4.47%，回落至4.26%。殖利率跌到這個水準後，買家蜂擁進場，美債價格上揚、殖利率走低。

道瓊社分析，以過去一年的交易活動而言，美債殖利率再升的空間有限。2023年10月，美債殖利率升至大約5%，那是數十年來的頂峰，之後的波動和再度走高，就沒有那麼徹底。基本上都是有幾個星期升高後，就會反轉下降，因為買盤進入鎖定健康的報酬。

現在的情況又是如此，殖利率來到報酬可以接受的水準，聰明的投資 人應該會重複相同的行動。

首先，這樣的殖利率水準輕鬆地高於通膨。根據聖路易聯邦準備銀行的資料，所謂的損益平衡債券殖利率顯示，投資人預期未來十年的年化通膨率平均在2.28%。所以，現在買進10年期的公債且持有直到到期，可有收穫。

然而投資人要問，川普上台後揚言要採取的加課關稅 措施，不是會讓通膨再起嗎？道瓊的報導提出多個可以抵銷通膨的因素。

首先是「川普關稅」最終會傷到經濟，一開始可能物價會被推高，不過一旦損害到消費者需求，價格再往上的空間有限。「川普關稅」真的會發生什麼事，其實還不明朗。

再者，美國聯準會（Fed）不想看到通膨復熾。儘管現在Fed為保持經濟成長，正進行降息，如果物價又要蠢動，他們會把聯邦基準利率維持在高點。

即使美債殖利率回升到5%，投資人在4.2%左右買進的美債並不會損失太多。美國銀行（BofA）策略師Michael Hartnett建議，「殖利率升到5%，買進美國公債」。

殖利率回到4%這個區間，還不是非常令人興奮，如果股市開始跌的話，美債的報酬會相對更好。今年以來漲了26%的標普500指數，正在開始失去動能，最近三周持平，周三沒有什麼重大利空卻收跌。其實現在視線放寬的話，就是沒有那麼多人在買股票了。

標普500的未來12個月預期本益比已是22.1倍，很貴了。這代表投資人投資於標普500的每1美元每年的報酬率為4.5%，以持有股票的高風險而言，並不太值得。股票投資人需要看到投資報酬能夠更高的證據，然而上市公司營運前景的是關稅可能提高、經濟成長趨緩、利率相對還在高檔。

專家說，所以現在是個好時機，布局一些債券到你的投資組合裡。