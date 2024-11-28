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憂川普上任後砍晶片補助 三星、SK海力士急採行動強化營運

編譯陳苓／綜合外電
美國新政府團隊頻頻釋出可能砍晶片補貼的訊息，三星電子和SK海力士同樣備感忐忑。 （路透）
美國新政府團隊頻頻釋出可能砍晶片補貼的訊息，三星電子和SK海力士同樣備感忐忑。 （路透）

美國總統當選人川普曾放話暗示，可能會取消晶片法案補助，不只台廠憂心，南韓的三星電子和SK海力士也希望即早敲定補助。產業觀察家普遍審慎樂觀看待，但也推測三星可能會像英特爾一樣，補貼款無法拿好拿滿。

韓國先驅報報導，包括台積電、英特爾、格芯（GlobalFoundries）、太空新創公司Rocket Lab、英國航太系統（BAE Systems），這五家晶片業者已依據美國的晶片法案，確定合計獲得逾160億美元補助款。但三星、SK海力士、美光的合約卻仍待最後敲定。

報導指出，儘管出現不確定性，這些公司仍有機會一如承諾取得資金。美國商務部長雷蒙多，近來告訴新聞網站Politico，希望卸任時，需要發放的資金幾乎都已發出，目標是如此，她期盼所有攸關領先大廠的重大宣布，到時都塵埃落定。

南韓業界觀察家審慎樂觀看待補貼一事。祥明大學系統半導體工程教授李鍾煥（音譯）說：「川普其人難以預料，但補助是吸引全球晶片製造商到美國的關鍵，美國科技大廠需要（三星、SK）的先進晶片。」

但他同時表示，三星獲得的補助，可能會遭削減，一如英特爾。

紐約時報先前引述知情人士消息表示，英特爾領到的政府補助，將從今年稍早宣布的85億美元，減少到80億美元。美國商務部26日宣布，最終核定對英特爾提供78.7億美元政府補助。

鑒於前景不明、政策可能轉變，三星和SK過去幾個月都強化美國營運。

三星是全球最大的記憶體製造商，承諾要投資400億美元以上，在美國打造兩座先進晶片製造廠，並取得最多64億美元的美國聯邦補助。SK海力士擬投資38.7億美元，在美設立晶片封裝廠，拜登當局承諾最多將給予4.5億美元補助。

晶片 三星 投資

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