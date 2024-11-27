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美股明年繼續跑贏全球 小摩不再悲觀：估標普500指數上6500點

編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通連續兩年錯誤看跌標普500指數，現在轉變態度，預測該指數未來一年將上漲到6,500點。(路透)
摩根大通連續兩年錯誤看跌標普500指數，現在轉變態度，預測該指數未來一年將上漲到6,500點。(路透)

摩根大通連續兩年都對史坦普500指數抱持看跌觀點，但現在轉為預測該指數未來一年將上漲。

Dubravko Lakos-Bujas周三發給客戶的報告顯示，史坦普500指數的2025年目標價位是6,500點，比彭博資訊追蹤的策略師平均預測6,300點更高。這意味較周四收盤的5,998.74點，還有上漲8%的空間。

Lakos-Bujas的看漲預測是基於健康的勞動市場、利率下調，以及在AI技術領域競賽資本支出激增等利多因素。他在報告裡寫道，「地緣政治的不確定性升高，加上政策推進給前景帶來異常複雜的影響，但機遇可能大於風險」。

在小摩轉變觀點前，該投行知名策略師、對美股判斷接連遇挫的克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）已在2024年初離職。

主要銀行和分析師對未來一年的美股全都看漲：高盛集團、摩根史坦利和美國銀行的目標價在6,600點附近，德意志銀行和Yardeni Research的預測則高達7,000點。

Mislav Matejka在內的小摩策略師在周三表示，「當前地區市場兩極化的階段可能會延續下去，國際市場的本益比看起來並不高，但美國的本益比已經相當高昂，相對利差可能會在更長一段時間內居高不下。」

史坦普500指數的12個月預估本益比已逾22，過去十年的平均值為18。

此外，也有人擔心川普承諾的政策，從提高關稅到大規模驅逐移民，可能重燃通膨並推高債券殖利率，進而拖累股市。

Lakos-Bujas談展望時表示，儘管存在「極具破壞性的政策，可能對股市構成下行風險」，但川普對市場的重視、聯準會的降息，以及中國大陸的刺激政策，應該能為股市奠定基礎。

在科技股和AI熱潮的推動下，美股今年跑贏其他國家股市，經濟保持韌性，聯準會在通膨下降之際進入了降息周期。

史坦普500 美股

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