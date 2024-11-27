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挺馬斯克收購推特的投資人 有xAI股票做為回報

編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克以xAI股票，回報挺他收購推特的投資人。 （路透）
馬斯克以xAI股票，回報挺他收購推特的投資人。 （路透）

失之東隅，收之桑榆。當年支援馬斯克收購推特（Twitter，現已改名為X）的投資人，就要因為馬斯克另一個事業，人工智慧（AI）新創公司xAI的估值飆升，獲得大筆意外之財。媒體傳出馬斯克對這些忠實相挺的資助者，回報了共計25%的xAI股票。

知情人士透露，xAI最新一輪的50億美元募資，最快今（27）日可以完成，這輪募資讓xAI的估值在六個月內倍翻至500億美元。

馬斯克以440億美元收購推特時的資助者，包括：甲骨文共同創辦人艾里森（Larry Ellison）、推特創辦人多爾西（Jack Dorsey）、沙烏地阿拉伯阿瓦里德親王（Prince Alwaleed bin Talal）、富達（Fidelity），以及矽谷創投公司紅杉資本（Sequoia）、Andreessen Horowitz。

這些出資人因為X的未實現損失達數十億美元，現在手中的xAI股票價值可以彌補回來。

X在馬斯克接手後，許多廣告主因為對於平台內容的疑慮，而撤廣告。收購後下市的X，估值一直走下坡。若以富達揭露的X持股價值減計近80%推算，X估值現在只剩94億美元。

xAI今年5月那輪募資，富達，紅杉資本、Andreessen Horowitz與阿瓦里德親王等X資助人就投入許多資金，繼續力挺馬斯克壯大他的企業王國。多個消息來源表示，最新這輪募資，xAI規定只有先前有出資的投資人才准投資。而經由今年的這兩次籌資，這些社群平台X的投資人，現已合計持有25%的xAI股權。

AI 馬斯克 投資

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