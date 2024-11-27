美半導體業最大筆資助 英特爾補助85億縮水成78.6億

英特爾確定獲得晶片法案78.6億元補貼。（路透）

美國商務部宣布，最終確定給予英特爾78.6億元政府補貼，低於3月宣布的85億元；不過該晶片 製造商另外贏得五角大廈 單獨提供的30億元獎勵。

這項補貼將支持該公司亞利桑納州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒岡州近900億元的晶片製造項目。

美國商務部長雷蒙多表示：「這意味著美國設計的晶片很長一段時間之後，首次由一家美國公司在美國由美國工人製造和包裝。」

一位政府官員表示，英特爾已經實現一些初步項目里程碑，並將在12月底之前獲得至少10億元的撥款；並補充說，撥款減少與英特爾今年遇到的廣泛困境無關。

執行長基辛格(Pat Gelsinger)多年來對這家曾經占據產業主導地位的晶片製造商進行了大量支出，獲利率緊縮，並解雇了數千名員工。

這項78.6億元的補貼是2022年通過的《晶片法案》(CHIPS)下最大一筆補貼；該法律透過527億元資金提高美國本土半導體產量，其中390億元用於半導體生產，110億元用於研究。

在最初宣布85億元撥款後，英特爾於9月贏得國防部價值30億元的合約。該公司和政府官員表示，五角大廈合約的資金最終來自美國國會分配給晶片製造補貼的390億元，而不是五角大廈的預算，這導致英特爾直接補貼的減少。

基辛格表示，「兩黨對恢復美國技術和製造業領導地位的大力支持，正在推動歷史性投資，這對美國的長期經濟成長和國家安全至關重要。」

英特爾選擇不申請3月提供的另一筆110億元低成本政府貸款 。該公司表示，貸款條款「對英特爾股東來說不如預期，並且不符合英特爾的長期成長和市場利益。」但表示期待與即將上任的政府就未來的貸款利用條款進行接觸。

英特爾還計劃申請財政部投資稅收抵免，預計超過1000億元的合格投資將獲得高達25%的稅收抵免。