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美股最錢線／川普第二任期 華爾街無法解讀

財經新聞組／綜合報導

川普壓倒性的勝利消除了2024年總統選舉結果的任何不確定性。但他的第二任期對投資人意味著什麼仍有許多爭議。

RBC Capital Markets美股策略師卡爾瓦西納(Lori Calvasina)在2025年展望研究報告中寫道：「公平地說，美股正處於新政府國內政策平台的發現過程中，政治背景為未來一年的股市帶來了利多和潛在利空。」

自川普11月6日贏得大選以來的市場走勢證明了這一點。川普勝選後第二天，史坦普500指數飆升2.5%；但之後漲幅不到1%，其間還一度回吐選後所有漲幅，然後才再次上漲。

川普交易的熱門標的小型股在大選後飆升，羅素2000指數上漲約9%；然後出現逆轉，回吐一半以上漲幅。

卡爾瓦西納指出：「現在我們根本不知道新政府將如何兌現其競選承諾，也不知道他們會在多大程度上兌現這些承諾，這增加了諸多不確定性。」

川普交易的另一個支柱是長期國債殖利率上升，投資人擔心新關稅將推高通膨。川普22日晚間宣布提名貝森特(Scott Bessent)出任下一任財政部長，平息了一些緊張情緒，讓10年期國債殖利率大致回到了選舉日水平。

Capital Economics首席北美經濟學家艾許沃思(Paul Ashworth)在給客戶的最新報告中警告，鑑於「總統當選人川普在第二任期內將制訂哪些政策存在不確定性」，不要對川普的內閣人選過度解讀。

他的評論觸及了目前市場問題的根源：歸根究柢，競選承諾只是承諾。

在川普的第一個任期內，他最初任命的15名行政部門負責人中，有近一半在任期中途離職。

艾許沃思指出：「人們很容易對川普的內閣提名進行深入解讀，但我們要警惕這一點。」「在他全面勝選後，這是川普的世界，而我們其他人、包括他的內閣，只是生活在其中。」（財經新聞組）

川普 殖利率 投資

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